Alimentação violenta: como buracos negros supermassivos torcem e rasgam o espaço-tempo

Um estudo recente conduzido por pesquisadores da Northwestern University desafiou a compreensão convencional de como os buracos negros supermassivos se alimentam. Anteriormente, acreditava-se que os buracos negros consumiam matéria gradualmente durante longos períodos de tempo. No entanto, usando simulações 3D de alta resolução, os investigadores descobriram que estes gigantes cósmicos torcem e destroem violentamente o espaço-tempo para consumir matéria a taxas surpreendentemente rápidas, completando um ciclo alimentar em apenas alguns meses.

A equipe usou o Summit, um dos maiores supercomputadores do mundo, para conduzir uma simulação 3D que integrou dinâmica de gases, campos magnéticos e relatividade geral. Esta simulação forneceu uma visão abrangente do comportamento dos buracos negros e revelou que os buracos negros distorcem o espaço-tempo circundante, destruindo o disco de acreção em subdiscos internos e externos. O buraco negro então devora o disco interno, permitindo que detritos do subdisco externo preencham o vazio.

Este processo, conhecido como “comer-recarregar-comer”, explica potencialmente o comportamento misterioso dos quasares de “aparência mutável”. Quasares são núcleos galácticos altamente luminosos alimentados por buracos negros supermassivos. Quasares com aparência variável exibem variações rápidas e drásticas em seu brilho, muitas vezes ligando e desligando dentro de alguns meses a alguns anos.

Teorias anteriores lutavam para explicar por que a região interna de um disco de acreção desaparecia e se reenchia rapidamente. No entanto, as simulações mostraram que quando os subdiscos internos e externos se desconectam, o “frenesi alimentar” do buraco negro começa. A competição entre a rotação do buraco negro e o atrito e a pressão dentro do disco leva ao rompimento dos discos e ao empurrão do disco interno para dentro.

Contrariamente às suposições anteriores, as simulações também revelaram que os discos de acreção não estão necessariamente alinhados com a rotação do buraco negro. Em vez disso, os subdiscos internos e externos oscilam independentemente em diferentes velocidades e ângulos. Esta deformação de todo o disco de acreção faz com que as partículas de gás colidam, resultando em explosões de luz e energia.

A nova compreensão de como os buracos negros supermassivos se alimentam abre caminhos emocionantes para uma investigação mais aprofundada destas entidades cósmicas enigmáticas. Desafia teorias de longa data e fornece uma descrição mais precisa dos seus hábitos alimentares, oferecendo uma melhor compreensão dos mecanismos que impulsionam o seu comportamento.

Fonte: Pesquisadores da Northwestern University