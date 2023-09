Buracos negros consomem o ambiente circundante mais rápido do que o esperado

Um estudo recente conduzido pela Northwestern University lançou uma nova luz sobre o apetite voraz dos buracos negros. Embora se saiba que os buracos negros não comem como os organismos vivos, a sua atração gravitacional permite-lhes devorar objetos próximos, como gás, poeira e até estrelas. Este processo é comumente referido como “comer”.

Tradicionalmente, acreditava-se que os buracos negros consumiam matéria do seu entorno a um ritmo lento, seguindo as previsões da teoria clássica do disco de acreção. No entanto, a nova investigação, que utilizou simulações 3D avançadas, provou que esta suposição estava errada.

O estudo descobriu que os buracos negros rasgam o seu disco de acreção a velocidades surpreendentemente rápidas, essencialmente devorando-o num redemoinho. Um disco de acreção é um disco giratório de matéria que espirala em direção a um buraco negro. Este disco se forma quando o buraco negro está em um sistema binário com uma estrela companheira ou quando está rodeado por uma nuvem de gás e poeira. A imensa força gravitacional do buraco negro atrai esses elementos, fazendo-os espiralar para as profundezas do buraco negro.

A descoberta deste consumo acelerado fornece informações valiosas sobre o comportamento dos buracos negros e o seu impacto no seu entorno. Os investigadores da Northwestern University esperam que esta nova compreensão possa ajudar os cientistas a desvendar os mistérios que rodeiam estas enigmáticas entidades cósmicas.

Concluindo, a fome insaciável dos buracos negros leva-os a consumir o ambiente que os rodeia muito mais rapidamente do que se acreditava anteriormente. Através da sua imensa atração gravitacional, consomem rapidamente gás, poeira e até estrelas. O recente estudo conduzido pela Northwestern University e baseado em simulações 3D revelou esse consumo acelerado, fornecendo novos insights sobre o comportamento dos buracos negros.

