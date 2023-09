Novo estudo sugere que o buraco negro mais próximo da Terra pode estar a 150 anos-luz de distância

Um estudo recente desafiou a nossa compreensão do buraco negro mais próximo da Terra. Pesquisas anteriores indicaram que o buraco negro mais próximo conhecido estava localizado a 1,560 anos-luz de distância. No entanto, um novo estudo publicado na revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society sugere que pode existir um buraco negro a cerca de 150 anos-luz da Terra.

O estudo centrou-se no aglomerado Hyades, que é o aglomerado aberto de estrelas mais próximo do nosso planeta. Utilizando dados da missão Gaia da Agência Espacial Europeia, cientistas da Universidade de Pádua e da Universidade de Barcelona analisaram o movimento e a evolução das estrelas no aglomerado Hyades. Por meio de simulações, eles encontraram evidências que sugerem a presença de buracos negros dentro ou perto do aglomerado.

Um aglomerado aberto é um conjunto de estrelas que são frouxamente mantidas unidas pela sua atração gravitacional e possuem características comuns, como idade e composição química. Os investigadores compararam os resultados da simulação com as posições e velocidades reais das estrelas nas Híades, que foram observadas com precisão pelo satélite Gaia. As simulações indicaram que existem dois ou três buracos negros no centro do aglomerado ou nas proximidades.

Se confirmado, estes buracos negros seriam os candidatos mais próximos do nosso sistema solar. Esta descoberta não só esclarece a distribuição dos buracos negros na galáxia, mas também fornece informações sobre como eles influenciam a evolução dos aglomerados estelares e contribuem para as fontes de ondas gravitacionais.

Os buracos negros são objetos extremamente densos formados a partir do colapso de estrelas massivas. Sua atração gravitacional é tão forte que nem mesmo a luz consegue escapar dela. Embora não possam ser observados diretamente, a sua presença é normalmente inferida através do estudo do seu impacto na matéria circundante. Por exemplo, a destruição de uma estrela que passa por um buraco negro resulta em raios X detectáveis.

A detecção de ondas gravitacionais em 2015 avançou significativamente a pesquisa sobre buracos negros. As ondas gravitacionais foram observadas pela primeira vez a partir da colisão de dois buracos negros localizados a 1.3 mil milhões de anos-luz de distância, desencadeando uma investigação mais aprofundada sobre estes enigmáticos corpos celestes.

