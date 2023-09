Os hábitos alimentares dos buracos negros supermassivos: novo estudo revela descobertas surpreendentes

Um novo estudo liderado pela Universidade Northwestern está a desafiar suposições anteriores sobre os hábitos alimentares dos buracos negros supermassivos. Embora se acreditasse anteriormente que os buracos negros consumiam a sua comida lentamente, novas simulações mostram que na verdade a devoram muito mais rapidamente. Os resultados deste estudo inovador serão publicados no The Astrophysical Journal em 20 de setembro.

De acordo com simulações 3D de alta resolução, os buracos negros giratórios torcem o espaço-tempo circundante, fazendo com que o disco de acreção de gás se divida em subdiscos internos e externos. Os buracos negros primeiro consomem o anel interno e depois os detritos do subdisco externo preenchem a lacuna. Esse processo de comer-reabastecer-comer ocorre em questão de meses, muito mais rápido do que se pensava anteriormente.

Esta nova compreensão poderá ajudar a explicar o comportamento dos quasares, que são alguns dos objetos mais brilhantes do céu noturno. Os quasares muitas vezes surgem e depois desaparecem sem explicação. As rápidas mudanças observadas nos quasares são consistentes com a destruição e reposição das regiões internas do disco de acreção.

A suposição anterior de que os discos de acreção estavam alinhados com a rotação do buraco negro provou ser falsa. A simulação conduzida pelos pesquisadores indica que as regiões ao redor dos buracos negros são mais turbulentas do que se acreditava anteriormente. Usando um dos maiores supercomputadores do mundo, os pesquisadores criaram uma simulação 3D de um disco de acreção fino e inclinado que levou em consideração a dinâmica dos gases, os campos magnéticos e a relatividade geral.

A deformação causada pelo arrasto de quadros, um fenômeno em que o buraco negro giratório arrasta o espaço-tempo ao seu redor, faz com que todo o disco oscile. O disco interno oscila mais rapidamente do que as partes externas, resultando em colisões que aproximam o material do buraco negro. Eventualmente, o disco interno se separa do resto do disco e os subdiscos começam a evoluir de forma independente.

A região dilacerante, onde os subdiscos internos e externos se desconectam, é onde começa o frenesi alimentar. A rotação do buraco negro compete com o atrito e a pressão dentro do disco, fazendo com que os discos interno e externo colidam e empurrem o disco interno em direção ao buraco negro. Este processo cria um ciclo de comer-reabastecer-comer.

Este estudo poderia potencialmente explicar o fenômeno dos quasares de “aparência mutável”, onde os quasares mudam drasticamente ao longo de escalas de tempo de meses a anos. As simulações realizadas pelos pesquisadores fornecem uma possível explicação para o rápido brilho e escurecimento observado nesses objetos.

No geral, este estudo lança uma nova luz sobre os complexos hábitos alimentares dos buracos negros supermassivos e abre caminho para futuras pesquisas na compreensão do seu comportamento.

Definições:

– Disco de acreção: Um disco de gás, poeira e outras matérias que orbita em torno de um objeto celeste, como um buraco negro ou uma estrela jovem, antes de eventualmente cair sobre o objeto.

– Quasar: Núcleo galáctico ativo extremamente brilhante e distante que emite enormes quantidades de energia, especialmente na forma de luz e ondas de rádio.

