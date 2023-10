Buracos negros podem existir em pares perfeitamente equilibrados, mostra estudo

By

Pesquisadores da Universidade de Southampton, juntamente com colegas das universidades de Cambridge e Barcelona, ​​descobriram que os buracos negros podem existir potencialmente em pares perfeitamente equilibrados e mantidos em equilíbrio por uma força cosmológica, imitando um único buraco negro gigante. Esta descoberta desafia as teorias convencionais sobre buracos negros, que sugerem que estes só podem existir como objetos isolados no espaço.

Os buracos negros são objetos astronômicos com uma atração gravitacional incrivelmente forte, tão intensa que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar deles. Eles são extremamente densos, com uma massa que pode acomodar toda a Terra num pequeno espaço.

De acordo com teorias convencionais baseadas na teoria da Relatividade Geral de Einstein, os buracos negros podem existir por si próprios como objetos estáticos ou giratórios. No entanto, a força gravitacional eventualmente os atrai e os colide. Esta suposição é verdadeira quando se considera um Universo estático, mas e se o Universo estiver em constante expansão?

Os investigadores sugerem que num Universo em constante expansão, pares de buracos negros podem existir em harmonia, criando a ilusão de um único buraco negro. Isto é possível devido a uma constante cosmológica, também conhecida como energia escura, que foi introduzida na teoria de Einstein. A constante cosmológica faz com que o Universo acelere a uma taxa constante, afetando a interação e a existência de buracos negros.

Através de métodos numéricos complexos, a equipa demonstrou que dois buracos negros estáticos podem existir em equilíbrio, sendo a sua atração gravitacional contrariada pela expansão associada à constante cosmológica. Isto significa que mesmo num Universo em expansão, os buracos negros mantêm uma distância fixa uns dos outros. A força gravitacional compensa a expansão tentando separá-los.

À distância, um par de buracos negros em equilíbrio apareceria como um único buraco negro, tornando difícil distinguir entre os dois. Esta descoberta abre possibilidades para pesquisas futuras, já que a teoria também pode ser aplicada a buracos negros giratórios e, potencialmente, até mesmo a buracos negros múltiplos.

O estudo foi conduzido por pesquisadores da Universidade de Southampton, da Universidade de Cambridge e da Universidade de Barcelona. Suas descobertas foram publicadas na revista Physical Review Letters, e o artigo foi revisado como um artigo do Viewpoint.

Fontes:

– Professor Oscar Dias (Universidade de Southampton)

– Professor Gary Gibbons (Universidade de Cambridge)

– Professor Jorge Santos (Universidade de Cambridge)

– Dr. Benson Way (Universidade de Barcelona)

– 'Binários negros estáticos no espaço Sitter' – Cartas de revisão física