Ondas de rádio inesperadas de início tardio detectadas em buracos negros supermassivos

Uma equipe de astrofísicos fez uma descoberta intrigante sobre ondas de rádio emitidas por buracos negros supermassivos. Contrariamente às suposições anteriores, estas ondas de rádio podem persistir durante centenas de dias depois de o buraco negro ter destruído uma estrela, desafiando a nossa compreensão destes fenómenos cósmicos.

A equipe coletou dados de 24 buracos negros supermassivos usando três radiotelescópios: o Very Large Array, o MeerKAT e o Australian Telescope Compact Array. Surpreendentemente, descobriram que dez destes buracos negros emitiram ondas de rádio 500 a 2,000 dias após o evento inicial de destruição de estrelas.

Esta descoberta contradiz crenças anteriores de que as ondas de rádio diminuem semanas ou meses após a colisão de um buraco negro. De acordo com a astrofísica Yvette Cendes, principal autora do estudo, isto significa que até metade de todos os buracos negros que destroem uma estrela continuam a emitir material anos depois, um fenómeno a que ela se refere como “arrotos”.

Quando uma estrela se aproxima demasiado de um buraco negro, a sua imensa atração gravitacional estica a estrela numa forma semelhante a um esparguete. Este evento de perturbação das marés produz uma das erupções ópticas mais brilhantes do Universo. Cerca de 20 a 30 por cento desses eventos resultam em saídas de ondas de rádio nos estágios iniciais. No entanto, apenas cerca de 100 desses eventos foram observados desde a década de 1990.

Normalmente, uma vez observada a luz brilhante inicial de um evento de perturbação das marés, os investigadores tendem a mudar o seu foco para outro lugar. No entanto, a descoberta anterior da equipa de um buraco negro que emitia ondas de rádio anos depois de devorar uma estrela despertou a curiosidade sobre o comportamento de outros buracos negros.

Os pesquisadores propõem duas explicações para as ondas de rádio de início tardio. É possível que leve algum tempo para que os detritos ao redor do buraco negro se estabeleçam em uma órbita estável. Alternativamente, os detritos poderiam estar fracamente ligados ao buraco negro e formar um envelope esférico, que se contrai gradualmente para formar um disco de acreção. Esta formação retardada do disco poderia explicar a emissão prolongada de ondas de rádio.

Este estudo desafia a nossa compreensão de como os buracos negros supermassivos interagem com o seu entorno. Mais pesquisas e observações serão necessárias para desvendar o mistério destas ondas de rádio de início tardio.

