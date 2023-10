O papel do Biochar na mitigação das mudanças climáticas

By

Milhões de toneladas de resíduos orgânicos provenientes de operações agrícolas e florestais são deixados a apodrecer ou queimados todos os anos, libertando dióxido de carbono na atmosfera e contribuindo para o aquecimento global. No entanto, existe uma solução na forma de biochar, que pode sequestrar carbono por longos períodos de tempo. Biochar é produzido aquecendo resíduos orgânicos em um ambiente com baixo teor de oxigênio. Pode ser feito a partir de diversos resíduos orgânicos em temperaturas que variam de 300ºF a 1400ºF, resultando em diferentes propriedades.

Biochar traz vários benefícios para o meio ambiente. Ajuda o solo a reter água e nutrientes, fornece um habitat para micróbios e captura poluentes como metais pesados, evitando assim a sua entrada em corpos de água. Além disso, o biochar converte cerca de 50% do carbono dos resíduos orgânicos num composto estável que permanece preso no solo, reduzindo a quantidade de carbono libertada na atmosfera.

A produção de biochar nos Estados Unidos é atualmente limitada, mas tem potencial para compensar quantidades significativas de emissões de dióxido de carbono. Uma estimativa sugere que, até 2050, o biochar poderá compensar até três gigatoneladas de dióxido de carbono por ano, o equivalente ao encerramento de 800 centrais eléctricas alimentadas a carvão. No entanto, para conseguir isso, a produção de biochar precisa aumentar substancialmente em escala global.

Os desafios na adoção do biochar incluem a falta de conscientização entre os agricultores e a necessidade de uma compreensão diferenciada de suas propriedades e aplicação. Biochar não é um fertilizante nem um pesticida e não aumenta significativamente o rendimento das colheitas. No entanto, oferece benefícios claros quando adicionado a solos com pouca retenção de água e nutrientes.

O Biochar é promissor como um método simples e económico para capturar e armazenar carbono, atraindo o interesse de empresas que procuram compensar as suas emissões. O aumento da produção e adoção do biochar poderia abrir caminho para uma redução significativa nos níveis de dióxido de carbono e contribuir para os esforços de mitigação das alterações climáticas.

