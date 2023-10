Cientistas sugerem que Vênus pode ter tido placas tectônicas

Um estudo recente propõe que Vênus, o segundo planeta terrivelmente quente da Terra, pode ter tido placas tectônicas. As placas tectônicas são o movimento contínuo e a remodelação da crosta externa de um planeta. Embora Vênus atualmente não seja nada parecido com a Terra, com temperaturas extremas e nuvens de ácido sulfúrico, os pesquisadores acreditam que em sua juventude, Vênus possuía placas tectônicas. Esta descoberta tem implicações significativas para a potencial habitabilidade de Vénus.

De acordo com Matthew B. Weller, cientista planetário do Instituto Lunar e Planetário de Houston, se Vênus tivesse placas tectônicas no passado, poderia ter proporcionado um ambiente mais hospitaleiro para a vida. As reações geoquímicas relacionadas com as placas tectónicas podem ter enterrado grande parte do dióxido de carbono que contribui para as atuais condições inóspitas de Vénus, tornando-o potencialmente mais frio e levando à presença de água líquida.

Os pesquisadores, liderados por Weller, conduziram simulações computacionais para explorar diferentes modelos tectônicos de Vênus. O modelo da tampa estagnada, semelhante ao de Marte e da Lua da Terra, sugere uma crosta externa sólida que não se move. O segundo modelo, placas tectônicas, envolve o movimento e a expansão das placas tectônicas, resultando no aumento da atividade vulcânica e na liberação de gases. As simulações indicaram que uma fase inicial de placas tectônicas seguida pela formação de uma crosta estagnada poderia explicar os níveis observados de nitrogênio na atmosfera de Vênus.

Embora as descobertas sejam sugestivas, os cientistas não envolvidos na investigação alertam que são necessárias mais evidências para tirar conclusões definitivas sobre a história geológica de Vénus. Cédric Gillmann, cientista planetário do Instituto Federal Suíço de Tecnologia, enfatizou que as publicações baseadas em modelos têm limitações. Joseph O'Rourke, professor de exploração terrestre e espacial na Universidade Estadual do Arizona, sugere que Vênus pode ter uma história geológica única, distinta da Terra e de Marte.

Espera-se que as próximas missões a Vênus, incluindo Davinci da NASA, Veritas e EnVision da Agência Espacial Europeia, forneçam dados cruciais para desvendar ainda mais os mistérios do nosso planeta vizinho. Estas missões ajudarão os cientistas a compreender melhor a geologia do planeta e as razões das condições divergentes entre a Terra e Vénus.

Perguntas frequentes

1. O que são placas tectônicas?

Placas tectônicas é a teoria que descreve o movimento e as interações de grandes pedaços da camada externa de um planeta, conhecidos como placas tectônicas. Essas placas podem colidir, deslizar umas sobre as outras ou separar-se, resultando em várias características geológicas, como montanhas, terremotos e atividade vulcânica.

2. Será que Vênus já foi habitável?

O estudo sugere que, com base na presença de placas tectónicas no passado de Vénus, é possível que o planeta fosse mais habitável há milhares de milhões de anos. As reações geoquímicas associadas às placas tectônicas podem ter enterrado quantidades significativas de dióxido de carbono, levando a uma Vênus mais fria, com potencialmente mais água líquida.

3. Como é que as futuras missões a Vénus contribuirão para a nossa compreensão?

Missões futuras, como a Davinci da NASA, a Veritas e a EnVision da Agência Espacial Europeia irão recolher novos dados sobre a atmosfera, a superfície e a atividade geológica de Vénus. Estas missões fornecerão informações valiosas sobre as condições actuais de Vénus e a sua história geológica, ajudando os cientistas a montar o puzzle de como Vénus divergiu da Terra ao longo do tempo.