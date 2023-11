Redução fotocatalítica eficiente de CO2 por meio de interações bidirecionais entre anfitrião e hóspede

O desenvolvimento de sistemas de fotossíntese artificial para converter CO2 em produtos químicos valiosos é crucial para enfrentar o aquecimento global e a crise energética. Uma abordagem para conseguir isso é acoplar a redução de CO2 à oxidação de H2O para converter a energia solar em energia química, emulando o processo de fotossíntese. Contudo, a eficiência da redução de CO2 é prejudicada pela barreira cinética para a oxidação da água.

Para aumentar a eficiência da redução fotocatalítica do CO2, os pesquisadores utilizaram agentes de sacrifício de elétrons para promover a reação. Contudo, a utilização destes agentes sacrificiais não é economicamente viável e limita a capacidade de oxidação dos furos fotogerados. Para superar estes desafios, os cientistas exploraram o acoplamento da redução de CO2 com a oxidação de compostos orgânicos, o que produziria produtos químicos valiosos. Esta abordagem tem a vantagem adicional de utilizar produtos orgânicos derivados de biomassa como matéria-prima, tornando o processo mais sustentável.

Para melhorar a eficiência da transferência de elétrons em sistemas fotocatalíticos, uma equipe de pesquisa da Universidade de Tecnologia de Tianjin, na China, liderada pelo Prof. Tong-Bu Lu, desenvolveu uma nova estratégia baseada em interações bidirecionais anfitrião-convidado. Eles conseguiram isso reunindo simultaneamente o catalisador e o reagente na superfície do fotossensibilizador. Este contato direto entre o catalisador/reagente e o fotossensibilizador reduz significativamente a distância que os transportadores fotogerados precisam percorrer, levando a um aumento dramático na eficiência da redução de CO2.

Os resultados do estudo demonstraram um alto rendimento de redução de CO2 em ácido fórmico (1610 μmol g-1 h-1) com seletividade de 96.5%. Além disso, os buracos fotogerados em CdS (sulfeto de cádmio) foram rapidamente aniquilados por álcool furfurílico ligado a β-CD (β-ciclodextrina), resultando em um rendimento de furfural de 1567 μmol g-1 h-1 com mais de 99% de seletividade.

Esta pesquisa inovadora abre novas possibilidades para a construção de sistemas de fotossíntese artificial altamente eficientes para aplicações práticas. Ao aproveitar as interações bidirecionais anfitrião-hóspede, os pesquisadores podem maximizar a utilização da energia solar para redução de CO2 e oxidação orgânica, levando à produção de produtos químicos valiosos. Este trabalho nos aproxima um passo de alcançar tecnologias sustentáveis ​​e eficientes de redução de carbono.

FAQs:

P: Como a interação bidirecional anfitrião-convidado melhora a redução fotocatalítica de CO2?

R: As interações bidirecionais hospedeiro-hóspede permitem que o catalisador e o reagente sejam reunidos na superfície do fotossensibilizador, reduzindo a distância de transmissão dos portadores fotogerados e promovendo uma redução eficiente de CO2.

P: Quais são as vantagens de combinar a redução de CO2 com a oxidação orgânica?

R: A combinação da redução de CO2 com a oxidação orgânica permite a produção de produtos químicos com valor acrescentado e a utilização de produtos orgânicos derivados da biomassa como matérias-primas renováveis.

P: Quais são as principais conclusões desta pesquisa?

R: A pesquisa demonstrou que as interações bidirecionais hospedeiro-hóspede podem aumentar significativamente a eficiência da redução fotocatalítica de CO2, levando a altos rendimentos de ácido fórmico e furfural com excelente seletividade.

P: Como esta pesquisa contribui para os sistemas de fotossíntese artificial?

R: Este trabalho fornece uma nova abordagem para o desenvolvimento de sistemas de fotossíntese artificial práticos e altamente eficientes, oferecendo soluções potenciais para o aquecimento global e sustentabilidade energética.

Fonte:

Jornal Chinês de Catálise. DOI: 10.1016/S1872-2067(23)64509-7