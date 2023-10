Nova tecnologia de câmera revoluciona a fotografia lunar para futuras missões lunares

By

Astronautas e cientistas europeus estão a colaborar com a equipa de imagens Artemis da NASA para desenvolver uma câmara inovadora que irá revolucionar a fotografia lunar para futuras missões lunares. A Câmara Lunar Universal Portátil (HULC) está a ser testada nas paisagens lunares de Lanzarote, Espanha, como parte do programa de treino PANGEA.

PANGAEA, um programa concebido para preparar astronautas para as próximas missões lunares, desempenhou um papel fundamental no teste das capacidades do HULC. Este programa permite aos astronautas simular cenários de exploração geológica enquanto utilizam o Livro de Campo Electrónico da ESA para documentar o seu trabalho. A ferramenta permite que instrutores de geologia forneçam suporte em tempo real à tripulação durante seu trabalho de campo.

O HULC melhorou significativamente a experiência de exploração da superfície lunar para os astronautas, proporcionando-lhes capacidades de imagem de alta qualidade. Esta câmera lunar de última geração, construída a partir de câmeras profissionais disponíveis no mercado, é equipada com alta sensibilidade à luz e lentes de última geração. Garante que as descobertas científicas possam ser documentadas de forma eficaz durante futuras missões lunares.

Para tornar o HULC pronto para o espaço, os engenheiros da NASA fizeram várias melhorias importantes, incluindo a adição de uma manta de proteção térmica e contra poeira e botões ergonômicos. Esses ajustes permitem que a câmera seja facilmente operada por astronautas vestindo trajes espaciais volumosos.

Durante o programa PANGEA, o astronauta da ESA Thomas Pesquet, conhecido pelas suas excepcionais habilidades fotográficas, elogiou o design do HULC. Ele destacou particularmente a interface amigável e os recursos de proteção confiáveis ​​da câmera.

A captura de imagens de alta qualidade será crucial para a pesquisa científica durante futuras missões lunares. Portanto, a seleção de lentes adequadas para o HULC tem sido um dos principais objetivos do programa PANGEA. A câmera foi rigorosamente testada em diversas condições, como em plena luz do dia e na escuridão de cavernas vulcânicas, para simular os ambientes extremos da fotografia lunar.

O líder da NASA para a câmera HULC, Jeremy Myers, enfatizou a importância de um design intuitivo e fácil de usar para os astronautas. Colaborando com os principais cientistas planetários da Europa, Myers garantiu que as imagens capturadas pelo HULC atendiam aos mais altos padrões de resolução, profundidade de campo e exposição, maximizando o potencial científico da câmera.

Ao contrário da câmera mecânica Hasselblad usada durante a missão Apollo 11, a câmera Artemis Moon representa um salto significativo em tecnologia. Esta câmera inovadora será a primeira câmera sem espelho projetada para uso portátil no espaço, proporcionando qualidade de imagem excepcional em situações de pouca luz. Seus recursos avançados o tornam ideal para capturar o ambiente desafiador de alto contraste da Lua.

À medida que os testes continuam, a funcionalidade principal da câmera permanece inalterada, mas melhorias estão sendo feitas na interface e na caixa. Uma versão da câmera HULC será enviada em breve à Estação Espacial Internacional para mais testes. As equipes da NASA conduziram testes extensivos para enfrentar os principais desafios do espaço, incluindo efeitos térmicos, de vácuo, de radiação e a natureza abrasiva da poeira lunar.

Jeremy Myers está confiante de que as modificações em curso resultarão no melhor produto possível – uma câmara capaz de capturar imagens deslumbrantes da Lua nos próximos anos, para ser usada por tripulações internacionais durante as suas expedições lunares.

Perguntas Frequentes:

1. Por que o desenvolvimento da Câmera Lunar Universal Portátil (HULC) é importante?

O HULC é crucial para futuras missões lunares, pois fornece recursos avançados de imagem para documentar descobertas científicas e melhorar a exploração da superfície lunar.

2. Como o HULC está sendo testado?

O HULC está a ser testado nas paisagens lunares de Lanzarote, Espanha, como parte do programa de treino PANGEA, que prepara astronautas para as próximas missões lunares.

3. Que melhorias foram feitas no HULC para torná-lo pronto para o espaço?

Os engenheiros da NASA adicionaram uma manta de proteção térmica e contra poeira e botões ergonômicos ao HULC, garantindo sua usabilidade para astronautas que usam trajes espaciais volumosos.

4. Quais vantagens o HULC oferece para a fotografia lunar?

O HULC possui alta sensibilidade à luz e lentes de última geração, permitindo a captura de imagens de alta qualidade em situações de pouca luz, um recurso crítico para a fotografia lunar.

5. O que torna a câmera Artemis Moon única?

A câmera Artemis Moon é a primeira câmera sem espelho projetada para uso portátil no espaço. Sua tecnologia avançada oferece excelente qualidade de imagem, especialmente no desafiador ambiente de alto contraste da Lua.