Telescópio Webb descobre metano e dióxido de carbono na atmosfera do exoplaneta K2-18 b

Uma nova investigação conduzida pelo Telescópio Espacial James Webb da NASA revelou a presença de moléculas contendo carbono, incluindo metano e dióxido de carbono, na atmosfera do exoplaneta K2-18 b. K2-18 b, que tem 8.6 vezes a massa da Terra, orbita uma estrela anã fria na zona habitável e está localizada a 120 anos-luz de distância da Terra.

Estas descobertas somam-se a estudos recentes que sugerem que K2-18 b pode ser um exoplaneta Hycean, o que significa que tem o potencial de possuir uma atmosfera rica em hidrogénio e uma superfície oceânica coberta de água. Esta descoberta proporciona uma visão fascinante de um planeta diferente de tudo no nosso Sistema Solar e levanta perspectivas interessantes sobre mundos potencialmente habitáveis ​​noutras partes do Universo.

O Telescópio Espacial James Webb obteve espectros de K2-18 b, que mostraram uma abundância de metano e dióxido de carbono na atmosfera do exoplaneta. A escassez de amônia apoia ainda mais a hipótese de que pode haver um oceano de água sob uma atmosfera rica em hidrogênio em K2-18 b. Além disso, houve a possível detecção de uma molécula chamada sulfeto de dimetila, que na Terra só é produzida pela vida. No entanto, é necessária validação adicional para confirmar a sua presença.

A sugestão de que K2-18 b poderia ser um exoplaneta Hycean é intrigante porque se acredita que estes mundos sejam ambientes promissores para a busca de evidências de vida em exoplanetas. Os mundos Hyceanos maiores são significativamente mais propícios às observações atmosféricas, em comparação com planetas rochosos menores.

Embora K2-18 b esteja na zona habitável e contenha moléculas contendo carbono, isso não significa necessariamente que o planeta possa sustentar vida. Seu grande tamanho sugere a presença de um grande manto de gelo de alta pressão em seu interior, semelhante ao de Netuno.

Estas descobertas destacam a importância de considerar diversos ambientes habitáveis ​​na busca por vida em outras partes do universo. Observações futuras com o Telescópio Espacial James Webb fornecerão mais informações sobre a atmosfera de K2-18 b e potencialmente confirmarão a presença de sulfeto de dimetila.

Fontes:

– Exoplaneta: Um exoplaneta (ou planeta extrassolar) é um planeta que está localizado fora do nosso Sistema Solar, orbitando em torno de uma estrela diferente do Sol.

– NASA: Fundada em 1958, a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço (NASA) é uma agência independente do Governo Federal dos Estados Unidos que se concentra na exploração espacial e na pesquisa científica.

– Telescópio Espacial James Webb: O Telescópio Espacial James Webb (JWST ou Webb) é um observatório infravermelho em órbita que complementa as descobertas do Telescópio Espacial Hubble.