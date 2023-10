By

Quer explorar o céu noturno com ótica de qualidade? O Walmart está oferecendo um negócio fantástico nos binóculos Celestron SkyMaster 25×70, onde você pode economizar 25% em comparação com comprá-los na Amazon durante o evento Prime Day. Essas ofertas anti-Prime Day são uma forma de outros varejistas oferecerem descontos competitivos enquanto a Amazon realiza suas vendas.

Celestron é um fabricante conhecido por produzir binóculos confiáveis ​​e de alta qualidade. Na verdade, três de seus modelos SkyMaster foram apresentados em nosso melhor guia de binóculos. O SkyMaster 25×70 oferece ampliação poderosa de 25x e excelente capacidade de captação de luz com sua abertura de 70 mm. Ele vem com uma maleta de transporte, tornando o transporte descomplicado.

Os binóculos estão equipados com prismas BaK-4 e óptica multirrevestida, que melhoram o contraste e proporcionam uma visão mais clara dos seus alvos. Eles também têm um longo relevo ocular, tornando-os confortáveis ​​para quem usa óculos.

Para aqueles interessados ​​em observar as estrelas, os binóculos Celestron SkyMaster 25×70 são a escolha ideal. Com suas lentes objetivas grandes e zoom poderoso, eles oferecem uma excelente experiência de visualização do céu noturno.

Se o SkyMaster 25×70 não atender aos seus requisitos específicos, recomendamos verificar nossos resumos das melhores ofertas de binóculos disponíveis no mercado. Além disso, você pode estar interessado em explorar os melhores telescópios e ofertas de telescópios se quiser se aprofundar na astronomia.

Considerando suas características e o preço com desconto de US$ 59, os binóculos Celestron SkyMaster 25×70 oferecem uma ótima relação custo-benefício. Embora existam opções mais caras disponíveis, estes binóculos proporcionam um investimento de risco relativamente baixo para aqueles interessados ​​em observar as estrelas e observar alvos terrestres à distância.

Especificações principais: diâmetro da lente objetiva de 70 mm, ampliação de 25x, prismas BaK-4, óptica multirrevestida, alívio ocular longo e um estojo de transporte incluído.

