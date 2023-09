Traços comportamentais ligados à expansão bem-sucedida do alcance em grackles de cauda grande

Os pesquisadores descobriram que o comportamento desempenha um papel vital no sucesso do grackle de cauda grande, uma espécie de ave que tem expandido rapidamente sua população na América do Norte. Ao contrário de muitas outras espécies que estão em declínio, o grackle-de-cauda-grande está a prosperar devido à sua capacidade de adaptação a uma variedade de habitats, particularmente ambientes urbanos e áridos.

Uma teoria para o declínio das espécies é que as modificações humanas nos habitats os tornam inadequados. No entanto, para algumas espécies como o grackle de cauda grande, estas modificações criam oportunidades para expandirem a sua distribuição para novos territórios, fornecendo habitats disponíveis.

Cientistas do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva, na Alemanha, juntamente com pesquisadores da Universidade da Califórnia em Santa Bárbara e da Universidade de Rochester, nos EUA, examinaram o papel do aumento da disponibilidade de habitat na rápida expansão do grackle-de-cauda-grande. Eles o compararam com seu parente mais próximo, o grackle com cauda de barco, que não está passando por uma expansão de alcance semelhante.

Usando dados recolhidos através de observações científicas cidadãs de ocorrências de aves, os investigadores descobriram que o grackle-de-cauda-grande não só se mudou para novos habitats que correspondiam às suas necessidades anteriores, mas também expandiu a sua amplitude de habitat para incluir ambientes mais urbanos e áridos. Em contraste, o grackle com cauda de barco apenas deslocou o seu alcance ligeiramente para norte em resposta às alterações climáticas.

As descobertas sugerem que o comportamento do grackle-de-cauda-grande permitiu-lhe tirar partido de novos habitats. Os investigadores estudaram populações no limite da cordilheira e mais próximas do centro, descobrindo que a população periférica demonstrou maior flexibilidade e persistência. Surpreendentemente, a persistência, em vez da flexibilidade média mais elevada, foi o comportamento definidor associado à expansão da gama.

A persistência permite que os indivíduos se adaptem e encontrem soluções para desafios em novos ambientes, como a descoberta de novas fontes de alimento. A variabilidade da flexibilidade dentro de uma população aumenta a probabilidade de alguns indivíduos serem altamente flexíveis, proporcionando oportunidades para outros aprenderem com eles e facilitando a expansão da população.

Ao descobrir as características comportamentais associadas à expansão bem sucedida da área de distribuição, os investigadores esperam compreender como as espécies em declínio podem adaptar-se às mudanças ambientais. O trabalho em curso sobre os grackles de cauda grande visa desvendar os mistérios do seu comportamento e contribuir para esforços de conservação mais amplos.

