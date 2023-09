O teste de explosão: avanços no design do módulo da estação espacial

A Sierra Space, uma empresa sediada no Colorado, conduziu recentemente um teste de explosão, explodindo deliberadamente um novo design para um módulo inflável que será usado em uma sucessora da Estação Espacial Internacional (ISS). O teste de explosão é crucial para testar os limites do design do módulo antes de ele voar no espaço. O módulo, criado em colaboração com a empresa ILC Dover, sediada em Delaware, utiliza tecidos costurados e tecidos, principalmente Vectran, que se tornam rígidos quando inflados.

A Sierra Space pretende ter o módulo, denominado LIFE (Large Integrated Flexible Environment), pronto até 2030 para a estação espacial Orbital Reef, projeto liderado pela Blue Origin de Jeff Bezos e financiado pela NASA. Além disso, a Sierra planeja fornecer uma nave chamada Dream Chaser, capaz de transportar carga e tripulação, para apoiar a estação espacial. Os recentes resultados dos testes de ruptura mostraram uma margem de 33% em relação ao padrão de certificação para um módulo em escala real, marcando uma melhoria significativa em relação aos projetos anteriores.

O teste de explosão é um dos vários testes realizados pela Sierra Space em seus protótipos LIFE. Além dos testes de ruptura, foram realizados testes de fluência, submetendo os módulos a longos períodos de pressões superiores ao normal. Todos esses testes foram realizados no Marshall Space Flight Center da NASA e foram vitais para o avanço do design do módulo.

A NASA, reconhecendo a necessidade de futuras estações espaciais substituirem a ISS, tem financiado o desenvolvimento de instalações comerciais. A Axiom Space, outra empresa com sede em Houston, também fechou um acordo para criar seus próprios módulos de estação espacial, que serão anexados à ISS a partir de 2026.

A fim de minimizar qualquer lacuna na disponibilidade de investigação entre a ISS e as novas estações espaciais, a NASA está a trabalhar activamente num plano de transição de dois anos. O Gabinete de Política Científica e Tecnológica da Casa Branca emitiu uma estratégia com propostas de passos para esta transição, com o objetivo de garantir a continuação da investigação científica crucial no espaço.

O teste de explosão conduzido pela Sierra Space significa um avanço significativo no design do módulo da estação espacial. Com os esforços contínuos de empresas como a Sierra Space e a Axiom Space, o futuro da exploração espacial e da investigação científica no espaço parece promissor.

Fontes:

– Funcionários da Sierra Space

- NASA