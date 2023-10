Novo estudo sugere que a maior estrutura de impacto de asteroide fica abaixo do sul de Nova Gales do Sul

Os cientistas descobriram recentemente o que pode ser a maior estrutura de impacto de asteróide na Terra, enterrada sob a Bacia Murray, no sul de Nova Gales do Sul, Austrália. Embora ainda não tenha sido confirmada, estima-se que esta suspeita cratera de impacto tenha cerca de 520 km de diâmetro, o que a torna quase três vezes maior do que a estrutura de impacto de Vredefort, na África do Sul, que é actualmente considerada a maior.

Os investigadores da Universidade de Nova Gales do Sul acreditam que a estrutura Deniliquin, como foi chamada, poderia ter sido formada há aproximadamente 420 milhões de anos por um enorme impacto de asteróide. Se a sua hipótese se provar verdadeira, reescreveria os livros dos recordes, ultrapassando até mesmo a notória cratera Chicxulub, no México, conhecida por pôr fim ao reinado dos dinossauros, que se estende por aproximadamente 150 km de largura.

As estruturas de impacto de asteróides podem ser difíceis de identificar, pois muitas vezes permanecem escondidas sob camadas de sedimentos ou são obscurecidas devido à erosão. No entanto, os cientistas descobriram recentemente novos métodos de detecção destas estruturas através da análise de padrões magnéticos. A estrutura Deniliquin foi identificada com base nesses padrões, fornecendo fortes evidências de sua existência.

Além disso, sabe-se que os impactos de asteróides coincidem com eventos significativos de extinção em massa ao longo da história, como aquele que exterminou os dinossauros. Esta última descoberta sugere que a Terra e outros planetas do nosso sistema solar foram sujeitos a um maior número de impactos até há aproximadamente 3.2 mil milhões de anos. Atualmente, existem 38 estruturas de impacto confirmadas e 43 potenciais na Terra, que vão desde pequenas crateras até grandes estruturas enterradas.

À medida que os investigadores continuam a sua investigação, resta saber se a estrutura Deniliquin será oficialmente reconhecida como a maior estrutura de impacto de asteróide na Terra. Escavar e estudar esta cratera colossal poderia fornecer informações valiosas sobre a história do nosso planeta e o papel dos impactos cósmicos na formação da sua evolução geológica e biológica.

Perguntas Mais Frequentes (FAQ)

1. Qual é a estrutura da Deniliquina?

A estrutura Deniliquin é uma suspeita cratera de impacto de asteróide localizada abaixo da Bacia Murray, no sul de Nova Gales do Sul, Austrália. Se confirmado, tornar-se-ia a maior estrutura de impacto de asteróide conhecida na Terra.

2. Qual é o tamanho da estrutura Deniliquin em comparação com outras crateras de impacto?

Estima-se que a estrutura Deniliquin tenha cerca de 520 km de diâmetro, o que a torna quase três vezes maior do que a maior estrutura de impacto conhecida actualmente, a estrutura de impacto Vredefort na África do Sul.

3. Quantos anos tem a estrutura Deniliquin?

Os cientistas acreditam que a estrutura Deniliquin foi formada há aproximadamente 420 milhões de anos pelo impacto de um asteróide.

4. Como são detectadas as estruturas de impacto de asteróides?

As estruturas de impacto de asteróides podem ser difíceis de identificar, mas podem ser detectadas através de vários métodos, incluindo a análise de padrões magnéticos na superfície da Terra.

5. Qual é o significado das estruturas de impacto de asteróides?

As estruturas de impacto de asteróides fornecem informações valiosas sobre a história geológica e biológica do nosso planeta. Estão frequentemente associados a eventos de extinção em massa e desempenharam um papel significativo na formação da evolução da Terra.