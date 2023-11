A funerária lança cinzas no espaço, tornando a lembrança celestial acessível a todos

Uma funerária de Adelaide está revolucionando a forma como lembramos nossos entes queridos, oferecendo uma oportunidade única de enviar suas cinzas para o espaço. Em uma estreia nacional sem precedentes, a Alfred James Funeral Home se uniu à empresa Stardust Me, sediada na Nova Zelândia, para fornecer este serviço extraordinário.

Em vez de ficar confinado a locais de descanso terrestres, um grama de cinzas será agora colocado num recipiente de titânio e enviado para órbita num foguete Space X Falcon 9, de propriedade de Elon Musk. À medida que o foguetão orbita durante notáveis ​​dez anos, o contentor acabará por reentrar na atmosfera, brilhando como uma estrela brilhante. Esta despedida celestial proporciona um local de descanso eterno que antes só estava disponível para os ricos e famosos.

“Queríamos redefinir a morte não apenas como um fim, mas também como uma celebração das memórias vibrantes que nos são queridas”, comentou Stu Potter, do Stardust Me. Este conceito inovador desafia a noção de finalidade associada à morte, convidando-nos a homenagear os nossos entes queridos de uma forma verdadeiramente notável.

Para tornar a experiência ainda mais pessoal, a Stardust Me desenvolveu um aplicativo dedicado que permite aos membros da família acompanhar a órbita do seu ente querido durante a jornada celestial. Por um custo ligeiramente superior ao de um enterro tradicional, pouco mais de US$ 3000, os indivíduos podem agora participar de uma comemoração sobrenatural que oferece um profundo sentimento de conexão com o universo.

A inovação e acessibilidade deste serviço cativaram famílias ansiosas por explorar a lembrança celestial. Na verdade, uma família de Adelaide já decidiu lançar as cinzas do seu ente querido na próxima missão marcada para março. O entusiasmo deles é palpável, pois eles receberam um token gratuito da Stardust Me, tornando esta despedida celestial ainda mais especial.

Com este serviço inovador, a Alfred James Funeral Home e a Stardust Me estão remodelando a forma como percebemos e honramos a memória dos nossos entes queridos que partiram. Ao fundir ciência e emoção, estão a abrir uma fronteira celestial que oferece uma perspectiva nova e inspiradora sobre a viagem para além da vida.

Perguntas Frequentes::

P: Como funciona o serviço de cinzas para o espaço?

R: As cinzas são colocadas em um recipiente de titânio e enviadas em órbita em um foguete Space X Falcon 9 de propriedade de Elon Musk. Após dez anos de órbita, o contêiner reentra na atmosfera, brilhando como uma estrela.

P: Os membros da família podem rastrear a órbita das cinzas de seus entes queridos?

R: Sim, a Stardust Me desenvolveu um aplicativo que permite aos membros da família acompanhar a órbita das cinzas de seus entes queridos durante a jornada celestial.

P: Quanto custa o serviço de cinzas para o espaço?

R: O custo deste serviço é de pouco mais de US$ 3000, o que é comparável a um enterro tradicional.

P: Este serviço está disponível apenas para ricos e famosos?

R: Não, este serviço visa tornar a lembrança celestial acessível a todos os indivíduos, proporcionando uma homenagem extraordinária e eterna aos seus entes queridos.