Missão AWE: Desvendando os mistérios das ondas atmosféricas do espaço

A próxima missão Atmospheric Waves Experiment (AWE) da NASA está programada para ser lançada em novembro de 2023, com o objetivo de lançar luz sobre o fascinante mundo das ondas atmosféricas usando um fenômeno cósmico conhecido como airglow. Construído pelo estimado Laboratório de Dinâmica Espacial da Universidade Estadual de Utah, o AWE será anexado ao exterior da Estação Espacial Internacional, fornecendo informações sem precedentes sobre essas ondas enigmáticas.

Ondas de gravidade atmosférica (AGWs) são ondulações no ar que se originam principalmente de eventos climáticos intensos, como tornados, furacões e tempestades. Estas ondas podem elevar bolsas de ar denso para a atmosfera antes de descerem, deixando padrões de ondulação distintos nas nuvens. No entanto, os AGW não param por aí – eles continuam a sua viagem para o espaço, contribuindo para o reino em constante mudança do clima espacial que pode impactar os sinais de satélite e de comunicação.

A missão inovadora do AWE centra-se na medição de AGWs a uma altitude de cerca de 54 milhas (87 quilómetros), especificamente na mesopausa – a região limite entre a atmosfera da Terra e o espaço. Ao observar a mesopausa usando luz infravermelha, o AWE quantificará o tamanho, a potência e a dispersão dos AGWs de uma forma nunca antes alcançada. Sua tecnologia avançada é capaz de detectar ondulações de menor escala no brilho do ar que anteriormente não foram detectadas por outras missões.

Ruth Lieberman, cientista da missão AWE no Goddard Space Flight Center da NASA, destaca a singularidade desta missão, enfatizando que a AWE será capaz de resolver ondas numa escala horizontal mais precisa em comparação com outros satélites. Esta capacidade irá melhorar a nossa compreensão da intrincada dinâmica dos AGWs e do seu impacto na alta atmosfera.

O coração da missão do AWE está em seu instrumento Advanced Mesospheric Temperature Mapper (AMTM). Composto por quatro telescópios, o AMTM fará a varredura da mesopausa e medirá o brilho da luz em comprimentos de onda específicos. Ao analisar o brilho relativo de diferentes comprimentos de onda, o AWE criará mapas de temperatura e revelará o movimento dos AGWs na atmosfera.

Esta missão pioneira não é apenas um empreendimento científico, mas também um passo crucial para a compreensão de como o clima da Terra interage com o clima espacial. Tem um significado imenso para o campo das comunicações por satélite e rastreamento em órbita. Com a sua perspectiva sem precedentes a partir da Estação Espacial Internacional, a AWE pretende partilhar os seus valiosos dados e descobertas com a comunidade científica e o público.

Perguntas Mais Frequentes (FAQ)

O que são ondas atmosféricas?

Ondas atmosféricas, também conhecidas como ondas de gravidade atmosférica (AGWs), são ondulações no ar que se originam de eventos climáticos intensos, como tornados, furacões e tempestades. Essas ondas podem se propagar da baixa atmosfera até o espaço. Como o AWE mede as ondas atmosféricas?

AWE mede ondas atmosféricas registrando variações no brilho do ar usando luz infravermelha. O instrumento denominado Advanced Mesospheric Temperature Mapper (AMTM) examina a mesopausa e mede o brilho da luz em comprimentos de onda específicos. Ao analisar o brilho relativo de diferentes comprimentos de onda, o AWE cria mapas de temperatura que revelam o movimento das ondas atmosféricas. Qual é a importância de estudar as ondas atmosféricas?

O estudo das ondas atmosféricas é crucial para a compreensão das complexas interações entre o clima da Terra e o clima espacial. Pode ajudar os pesquisadores a compreender o impacto das ondas atmosféricas nas comunicações por satélite e no rastreamento em órbita. Como as descobertas do AWE serão compartilhadas?

Após a sua instalação na Estação Espacial Internacional, a equipa da missão AWE pretende partilhar os dados e resultados do instrumento com a comunidade científica e o público, promovendo uma maior compreensão das ondas atmosféricas e dos seus efeitos.