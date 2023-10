A ameaça do aumento do nível do mar: o derretimento da calota polar da Groenlândia

Abaixo da superfície das nossas pitorescas praias britânicas existe um perigo iminente que chamou a atenção de cientistas de todo o mundo. A subida acelerada do nível do mar, juntamente com o impacto de tempestades de inverno cada vez mais fortes, representa uma grave ameaça às nossas paisagens costeiras. À medida que o clima da Terra continua a aquecer, um dos principais culpados por trás deste fenómeno perturbador é a calota polar da Gronelândia.

Estendendo-se por uns impressionantes 3 quilómetros (pouco menos de 2 milhas) de espessura, a calota de gelo da Gronelândia contém nas suas profundezas congeladas o potencial para elevar o nível global do mar em impressionantes 7 metros (23 pés), caso derreta completamente. A urgência de compreender o ponto sem retorno, no qual o derretimento da Gronelândia se torna irreversível, só tem aumentado nos últimos anos.

Um estudo instigante publicado na conceituada revista Nature lançou luz sobre este momento crucial. Revela que o limiar para o derretimento irreversível se encontra numa faixa de temperatura de 1.7 a 2.3 graus Celsius (3.1 a 4.1 graus Fahrenheit) acima dos níveis pré-industriais. O que é desconcertante é que já ultrapassamos o limite inferior deste intervalo há vários meses deste ano. Com as actuais projecções indicando um potencial aumento da temperatura global de até 3 graus Celsius (5.4 graus Fahrenheit) até ao final deste século, encontramo-nos extremamente próximos deste ponto de viragem.

Embora o processo de derretimento se desenrolasse gradualmente, proporcionando às comunidades algum tempo para se adaptarem e se deslocarem para o interior, há um vislumbre de esperança delineado na investigação. Se conseguirmos conter o aumento da temperatura e trazê-la de volta para a marca de 1.5 graus Celsius (2.7 graus Fahrenheit), o processo de derretimento acabará por cessar. No entanto, os cientistas alertam que mesmo atingir este objectivo não nos salvaria das consequências que já enfrentamos. Quando atingirmos uma diminuição da temperatura de 1.5 graus Celsius, as nossas costas já estarão a braços com níveis do mar 2 a 3 metros (6.5 a 9.8 pés) mais elevados do que são hoje.

A necessidade premente de ação nunca foi tão clara. À medida que os esforços globais para combater as alterações climáticas se intensificam, é crucial reconhecer a gravidade da situação e trabalhar no sentido de mitigar o seu impacto. Não fazer isso alteraria para sempre as nossas paisagens costeiras, submergindo praias e penhascos preciosos sob as ondas implacáveis ​​de um mar em ascensão.

Perguntas Mais Frequentes (FAQ)

P: Qual é o principal contribuinte para o aumento do nível do mar?

R: A calota de gelo da Gronelândia, com o seu imenso tamanho e potencial para elevar o nível do mar em 7 metros (23 pés) se derreter totalmente, é um dos principais contribuintes para o actual aumento do nível do mar.

P: Qual é o limite de temperatura para o derretimento irreversível da calota polar da Groenlândia?

R: De acordo com um estudo publicado na Nature, prevê-se que o derretimento irreversível da calota polar da Gronelândia ocorra num intervalo de temperaturas de 1.7 a 2.3 graus Celsius (3.1 a 4.1 graus Fahrenheit) acima dos níveis pré-industriais.

P: Quão perto estamos de atingir o ponto crítico do derretimento irreversível?

R: Já ultrapassamos o limite inferior da faixa de temperatura há vários meses deste ano. Com as projecções da temperatura global a sugerirem um aumento de até 3 graus Celsius (5.4 graus Fahrenheit) até ao final deste século, encontramo-nos perigosamente perto do ponto de viragem.

P: Podemos interromper o processo de fusão reduzindo as temperaturas para 1.5 graus Celsius (2.7 graus Fahrenheit)?

R: Embora alcançar este objectivo eventualmente cessasse o derretimento, não desfaria as consequências que já estamos a experimentar. Quando as temperaturas baixarem para 1.5 graus Celsius, o nível do mar já terá subido 2 a 3 metros (6.5 a 9.8 pés) em comparação com os níveis actuais.