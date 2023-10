Hubert Reeves: Astrofísico e Comunicador Científico

By

Hubert Reeves, o astrofísico franco-canadense que faleceu recentemente aos 91 anos, não era apenas um cientista célebre, mas também um proeminente comunicador científico. Nascido em Montreal em 1932, Reeves desenvolveu uma paixão pela astronomia desde muito jovem, explorando o mundo natural e estudando as estrelas como astrônomo amador. Seu fascínio pelo cosmos o levou a seguir carreira em astrofísica, eventualmente obtendo um doutorado na Universidade Cornell e tornando-se consultor do programa espacial da NASA.

Reeves era conhecido por sua capacidade de explicar conceitos científicos complexos ao público em geral e queria compartilhar seu amor pela ciência e pelo universo com um público mais amplo. Em 1981, publicou um livro intitulado “Patience dans l'Azur” (Átomos do Silêncio: Uma Exploração da Educação Cósmica), que se tornou um best-seller na França e foi traduzido para 25 idiomas. O livro recebeu elogios por sua capacidade de transformar a astrofísica em uma saga épica e solidificou a reputação de Reeves como um comunicador científico habilidoso.

Ao longo de sua carreira, Reeves escreveu mais de 40 livros, incluindo diversos títulos infantis. Ele se tornou um rosto familiar na TV francesa, aparecendo em talk shows literários populares e cativando o público com seu cabelo branco selvagem, olhos brilhantes e sotaque cadenciado de Quebec. Seu comportamento carismático e envolvente fez dele um orador muito procurado no mundo de língua francesa, onde se tornou conhecido como o equivalente francês de Carl Sagan.

Reeves não foi apenas um comunicador científico, mas também um importante ambientalista. Ele defendeu apaixonadamente a proteção da natureza e alertou sobre os perigos de autodestruição que a humanidade enfrenta. Ele acreditava que os humanos não são a espécie escolhida e que devemos assumir a responsabilidade pelas nossas ações para garantir a nossa sobrevivência.

As contribuições de Hubert Reeves para o campo da astrofísica e da comunicação científica deixaram um impacto duradouro. A sua capacidade de preencher a lacuna entre o conhecimento científico e o público em geral inspirou inúmeras pessoas a refletir sobre os mistérios do universo e a valorizar e proteger o mundo natural.

