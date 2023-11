Novos insights sobre a nebulosa do anel a partir das imagens de Webb

As novas imagens impressionantes da Nebulosa do Anel, capturadas pelo Telescópio Espacial James Webb (JWST), forneceram aos astrónomos informações sem precedentes sobre esta icónica nebulosa planetária. A Nebulosa do Anel, localizada a aproximadamente 2,200 anos-luz de distância da Terra, na constelação de Lyra, há muito que cativa a imaginação humana com a sua estrutura distinta em forma de donut e cores vibrantes.

Num artigo de investigação publicado no arXiV, a equipa internacional de astrónomos, incluindo investigadores do Observatório Real da Bélgica, analisou as características reveladas pelas imagens de Webb. A descoberta mais intrigante destas imagens é a sugestão de uma estrela companheira que pode contribuir para moldar a Nebulosa do Anel na sua forma elíptica. A presença desta estrela companheira, orbitando a uma distância comparável à entre a Terra e Plutão, foi inferida a partir de dez arcos concêntricos observados nas regiões exteriores do anel da nebulosa.

Além disso, as imagens mostram detalhes intrincados da estrutura dos filamentos do anel interno, revelando aproximadamente 20,000 aglomerados de densos glóbulos de gás hidrogénio, cada um deles tão massivo como a Terra. Surpreendentemente, a presença de moléculas de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (PAH), conhecidas como um dos blocos de construção da vida, também foi detectada dentro da nebulosa.

Além disso, as imagens mostram pontas peculiares fora do anel, apontando para longe da estrela central. Acredita-se que estes picos, proeminentes no infravermelho, resultem da formação de moléculas nas sombras das partes mais densas do anel, onde são protegidas da radiação intensa.

As imagens do Webb oferecem uma riqueza de novos conhecimentos científicos sobre os processos de evolução estelar e a formação de nebulosas planetárias. Ao estudar a Nebulosa do Anel com detalhes sem precedentes, os astrónomos podem obter uma compreensão mais profunda dos mecanismos complexos que moldam o nosso Universo.

Perguntas frequentes

O que é a Nebulosa do Anel?

A Nebulosa do Anel é uma nebulosa planetária bem conhecida localizada na constelação de Lyra, a aproximadamente 2,200 anos-luz de distância da Terra. É o remanescente colorido de uma estrela moribunda que eliminou grande parte da sua massa no final da sua vida.

O que o Telescópio Espacial James Webb revelou sobre a Nebulosa do Anel?

O Telescópio Espacial James Webb capturou imagens de tirar o fôlego da Nebulosa do Anel, revelando detalhes intrincados de sua estrutura. As imagens sugerem a presença de uma estrela companheira que contribui para moldar a nebulosa na sua forma elíptica. Eles também mostram densos glóbulos de gás hidrogênio, moléculas de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e pontas peculiares fora do anel.

Que insights essas descobertas fornecem?

Estas descobertas fornecem novos conhecimentos científicos sobre a evolução estelar e os processos envolvidos na formação de nebulosas planetárias. Estudar a Nebulosa do Anel com tantos detalhes permite aos astrónomos compreender melhor os mecanismos complexos que moldam os objetos celestes no nosso Universo.