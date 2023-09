Testemunhe a aurora boreal na Irlanda: seu guia para o espetacular fenômeno natural

A aurora boreal, também conhecida como aurora boreal, é uma das exibições naturais mais fascinantes do mundo. Muitas pessoas pensam que é preciso viajar para destinos distantes como a Islândia ou o Alasca para vê-los, mas a boa notícia é que você pode testemunhar esse fenômeno impressionante aqui mesmo na Irlanda e na Irlanda do Norte.

Essas exibições deslumbrantes de luzes verdes, rosa, azuis e roxas podem ser vistas de vários locais do país. Da costa norte da Irlanda do Norte e partes da costa de Antrim até Co Mayo, na costa oeste da Irlanda, Ashbourne em Co Meath e até mesmo a área de Dublin, você tem a oportunidade de experimentar este espetáculo etéreo.

Para aumentar suas chances de ver a aurora boreal, o próximo equinócio, em 23 de setembro, pode ser um momento favorável. O equinócio afeta o campo magnético da Terra e a inclinação do planeta, o que pode criar condições ideais para avistamentos de auroras, segundo David Moore, editor da revista Astronomy Ireland.

No entanto, é importante notar que não há garantia de testemunhar a aurora boreal. Fatores como atividade solar, cobertura de nuvens e poluição luminosa das cidades e vilas podem afetar a visibilidade. A costa norte rural da Irlanda do Norte e lugares como Mayo, que oferecem vistas panorâmicas do Oceano Atlântico, são considerados entre os melhores locais para avistamentos de auroras.

A aurora boreal é o resultado de explosões solares, ou erupções no Sol, que liberam bilhões de toneladas de radiação no espaço. Essas partículas colidem então com a atmosfera da Terra, criando as cores vibrantes da aurora boreal. Normalmente, as luzes têm uma forma oval em torno do Pólo Norte, mas durante atividade intensa, a aurora pode estender-se até ao sul, até à Irlanda.

Se você está ansioso para ver a aurora, é crucial encontrar um local longe das luzes artificiais. Morar em uma vila ou cidade pode permitir apenas que você veja grandes exibições, enquanto estar no campo com o mínimo de poluição luminosa pode proporcionar uma visão melhor. A Astronomy Ireland oferece um serviço de alerta de aurora que prevê a probabilidade de avistamentos com base na atividade solar.

Lembre-se de que o céu limpo é essencial para observar a aurora boreal, portanto, fique atento às condições climáticas. Embora a Irlanda ocasionalmente experimente tempo nublado e chuvoso, ainda há oportunidades para vislumbrar este fenómeno natural inspirador. Fique atento aos futuros alertas de aurora e faça planos para vivenciar a magia da aurora boreal em seu próprio quintal.

Fonte: Belfast Live (nenhum URL fornecido)