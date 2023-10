Poderosa explosão de rádio detectada em uma galáxia distante

Os astrónomos fizeram uma descoberta inovadora ao detectar uma explosão rápida de rádio (FRB) de uma galáxia distante que viajou oito mil milhões de anos-luz para chegar à Terra. Este FRB em particular é mais poderoso e originou-se de muito mais longe do que qualquer outro registado anteriormente, tendo ocorrido quando o Universo tinha menos de metade da sua idade atual. A causa das FRBs permanece um mistério, com teorias que vão desde vida alienígena até magnetares, que são estrelas mortas altamente magnéticas.

A explosão de rádio foi detectada pelo radiotelescópio Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) na Austrália Ocidental. Ele liberou tanta energia em menos de um milissegundo quanto o sol emite ao longo de 30 anos. Embora centenas de milhares de FRBs possam ocorrer diariamente no céu, apenas cerca de mil foram detectadas, com as origens de apenas 50 identificadas. Para rastrear a origem da última explosão, os astrônomos usaram o Very Large Telescope no Chile e descobriram que ela veio de uma galáxia que pode estar se fundindo com outras galáxias, criando potencialmente o magnetar.

Além de desvendar o mistério das FRBs, os cientistas esperam usá-las como uma ferramenta para explorar os mistérios do universo. Os FRBs são impressos com a assinatura do gás através do qual viajam, proporcionando aos cientistas uma forma de medir a quantidade de matéria na teia cósmica e determinar o peso total do universo. No entanto, para obter uma medição mais precisa, centenas de FRBs terão de ser observadas utilizando radiotelescópios avançados que se espera que se tornem operacionais num futuro próximo.

Esta descoberta inovadora aproxima-nos da compreensão das origens das FRBs e da teia cósmica. Com mais pesquisas e avanços na tecnologia, os cientistas acreditam que irão desvendar mais segredos do universo.

