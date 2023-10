Aurora recentemente descoberta em Urano revela mistérios do gigante de gelo

Uma nova visão cativante foi revelada no majestoso planeta Urano. Os astrônomos descobriram recentemente uma aurora brilhando em comprimentos de onda infravermelhos, um fenômeno nunca observado antes. A descoberta foi possível através do uso do espectrógrafo de infravermelho próximo do telescópio Keck II (NIRSPEC) e foi publicada na Nature Astronomy.

Ao contrário das observações anteriores de auroras ultravioletas em Urano em 1986, esta descoberta lança luz sobre a aurora infravermelha do planeta. A análise dos dados, particularmente a detecção do ião H3+, permitiu aos cientistas confirmar a presença deste cativante fenómeno natural em Urano.

“Este artigo é o culminar de 30 anos de estudo da aurora em Urano, que finalmente revelou a aurora infravermelha e deu início a uma nova era de investigações da aurora no planeta”, explicou Emma Thomas, autora principal do estudo e astrônoma da Universidade de Leicester. A descoberta marca um marco significativo na nossa compreensão dos gigantes gelados e dos campos magnéticos planetários, não apenas no nosso sistema solar, mas também nos exoplanetas.

Urano, um gigante gelado com aproximadamente quatro vezes o tamanho da Terra, possui imenso valor científico. Os cientistas identificaram quase 30 luas orbitando o planeta, com algumas potencialmente abrigando camadas oceânicas adequadas para investigações astrobiológicas. No ano passado, um relatório astronómico destacou a necessidade de uma missão de sondagem a Urano como prioridade máxima para a próxima década.

Este ano foi bastante agitado para Urano, com vários desenvolvimentos notáveis ​​sendo observados. Em abril, o Telescópio Espacial Webb capturou imagens impressionantes dos anéis de poeira do planeta, oferecendo uma visão mais clara e detalhada em comparação com imagens de telescópios espaciais mais antigos. Além disso, imagens do Hubble publicadas em março revelaram uma mudança no eixo de rotação de Urano, fazendo com que o seu pólo norte se inclinasse em direção ao Sol.

Aurorae em Urano são desencadeadas pela interação entre partículas carregadas e a atmosfera do planeta através de campos magnéticos. Essas interações emitem brilhos luminosos em comprimentos de onda de luz visível, bem como luz infravermelha e ultravioleta no caso de Urano. Os investigadores acreditam que estudar a aurora de Urano pode melhorar a nossa compreensão da atmosfera do planeta e do seu campo magnético dinâmico.

A investigação da aurora de Urano também pode fornecer informações sobre as implicações potenciais para o campo magnético da Terra durante uma futura inversão dos pólos. O desalinhamento único entre os eixos rotacional e magnético de Urano faz com que este fenômeno ocorra diariamente. Mais pesquisas sobre a aurora de Urano poderiam revelar dados valiosos e relevantes para sistemas que dependem do campo magnético da Terra, como satélites, redes de comunicação e navegação.

Embora uma missão de sonda a Urano tenha sido recomendada no levantamento decenal de metas astronômicas de 2022, seu lançamento não é esperado até 2031 ou 2032. Este atraso é para aproveitar uma assistência gravitacional de Júpiter durante a viagem da espaçonave ao distante planeta gelado. Tal missão permitiria o mapeamento detalhado dos campos gravitacionais e magnéticos de Urano, fornecendo mais informações sobre a aurora recentemente observada.

Esta nova aurora em Urano oferece uma janela para os mistérios do gigante gelado, apresentando aos astrónomos uma oportunidade única de desvendar os segredos deste mundo distante.

FAQ:

P: O que é uma aurora?

R: Uma aurora é uma exibição de luz natural nas regiões polares da Terra causada pela interação de partículas carregadas com a atmosfera.

P: Como as auroras são formadas em Urano?

R: Aurorae em Urano são formadas através da interação de partículas carregadas com a atmosfera do planeta através de campos magnéticos.

P: Qual é o significado de estudar a aurora de Urano?

R: Estudar a aurora de Urano pode melhorar a nossa compreensão da atmosfera do planeta, do campo magnético e contribuir para o nosso conhecimento de fenómenos semelhantes na Terra, exoplanetas e no nosso próprio sistema solar.

P: O que a possível sonda de Urano pretende alcançar?

R: A sonda Urano proposta visa mapear os campos gravitacionais e magnéticos do planeta, desvendando ainda mais os mistérios deste gigante gelado.

P: Quando está previsto o lançamento da sonda Urano?

R: O lançamento esperado da sonda Urano está previsto para ser entre 2031 e 2032, para aproveitar a assistência gravitacional de Júpiter durante a sua viagem.