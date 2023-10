O dano crescente dos satélites de órbita terrestre baixa na pesquisa científica

By

Constelações de satélites de órbita baixa da Terra (LEO), como o Starlink de Elon Musk e a raça recentemente aderida da Amazon, estão causando danos significativos à pesquisa científica. Estes satélites, outrora elogiados pelo seu potencial para fornecer cobertura global de banda larga, estão agora a resultar numa poluição luminosa que obstrui enormemente o estudo do céu nocturno. Apesar dos esforços para diminuir o brilho destes satélites, os cientistas descobriram que eles ainda excedem os limites de brilho recomendados em mais de duas vezes.

Um estudo recente publicado na revista Nature destacou como um protótipo do enxame BlueBird da AST SpaceMobile se tornou um dos objetos mais brilhantes do céu. Outro estudo demonstrou ainda que mesmo os satélites escurecidos são ainda significativamente mais brilhantes do que o que os astrónomos consideram aceitável para minimizar a interferência na ciência espacial.

Os astrónomos que participaram numa conferência organizada pelo Centro da União Astronómica Internacional para a Protecção do Céu Escuro e Silencioso contra Interferências em Constelações de Satélites expressaram preocupações sobre o agravamento dos efeitos destes satélites na investigação do céu nocturno. Apesar das tentativas de escurecer os seus satélites, o brilho continua a ser um problema persistente. Os sistemas de rastreamento existentes para satélites LEO são caros e carecem de escalabilidade.

Os reguladores têm sido lentos na resposta a estas preocupações, baseando-se principalmente em directrizes voluntárias que não fornecem restrições significativas. Além disso, há dúvidas sobre se os danos causados ​​à investigação científica são justificados pelos benefícios da melhoria do acesso à banda larga em áreas remotas. Os sistemas de satélite LEO, embora permitam a conectividade em regiões isoladas, têm limitações de capacidade notáveis, ao contrário das redes de fibra ou sem fios 5G.

A Starlink, por exemplo, atende atualmente 1.5 milhão de usuários em todo o mundo, enquanto milhões nos Estados Unidos ainda não têm acesso à banda larga a preços acessíveis. O elevado custo da Internet via satélite limita a sua capacidade de resolver problemas mais amplos de conectividade. Além disso, existem planos para lançar mais dezenas de milhares de satélites no espaço, agravando ainda mais a poluição luminosa e as suas consequências na investigação científica.

