Astrônomos encontram a supernova ultrastripada mais próxima: SN 2021agco em UGC 3855

Uma equipe de astrônomos liderada por Shengyu Yan, da Universidade Tsinghua, em Pequim, China, descobriu uma nova supernova ultraestruturada, SN 2021agco. A supernova foi detectada usando o Half Meter Telescope (HMT) no Observatório de Xingming, na China. SN 2021agco foi encontrado na galáxia UGC 3855, que fica a aproximadamente 130 milhões de anos-luz de distância.

Supernovas ultradestruídas, como SN 2021agco, são um tipo raro de supernova em que o envelope progenitor da estrela foi extremamente despojado antes da explosão. Isto resulta em características espectrais semelhantes a outras supernovas de envelope despojado (SNe Ib/Ic), mas relativamente fracas. A descoberta da SN 2021agco fornece informações valiosas sobre a violenta perda de massa e remoção das camadas externas que ocorre nestes tipos de supernovas.

Os pesquisadores estimaram que SN 2021agco tinha uma massa ejetada de cerca de 0.26 massas solares e uma energia cinética de aproximadamente 95.7 quindecilhões de erg. Pensava-se que a estrela progenitora tinha um envelope com um raio de 78.4 raios solares, uma massa de 0.1 massas solares e uma energia de injeção de 89.3 quindecilhões de erg.

A galáxia hospedeira, UGC 3855, é uma galáxia espiral intermediária com aproximadamente 10.6 bilhões de anos. Tem uma massa de cerca de 2.6 mil milhões de massas solares e uma baixa taxa de formação de estrelas de 0.2 massas solares por ano.

Esta descoberta destaca a importância do estudo das supernovas para melhor compreender a evolução das estrelas e galáxias. SN 2021agco representa o exemplo conhecido mais próximo de uma supernova ultraespaçada da Terra, proporcionando aos astrónomos uma oportunidade única de estudar as propriedades e o comportamento destes raros eventos cósmicos.

Definições:

Super Nova: Uma explosão estelar poderosa e luminosa.

Uma explosão estelar poderosa e luminosa. Supernovas Tipo I e Tipo II: Supernovas classificadas com base em seus espectros atômicos. As supernovas do Tipo I não possuem hidrogênio em seus espectros, enquanto as supernovas do Tipo II possuem linhas espectrais de hidrogênio.

Supernovas classificadas com base em seus espectros atômicos. As supernovas do Tipo I não possuem hidrogênio em seus espectros, enquanto as supernovas do Tipo II possuem linhas espectrais de hidrogênio. Supernova Tipo Ib: Uma subclasse de supernovas com colapso do núcleo com envelope despojado, onde uma estrela massiva, com seu envelope externo de hidrogênio removido, entra em colapso sob sua própria gravidade.

Uma subclasse de supernovas com colapso do núcleo com envelope despojado, onde uma estrela massiva, com seu envelope externo de hidrogênio removido, entra em colapso sob sua própria gravidade. Supernova ultrastripada: Um tipo raro de supernova em que o envelope progenitor foi extremamente destruído antes da explosão, resultando em características espectrais semelhantes a SNe Ib/Ic, mas relativamente fracas.

Um tipo raro de supernova em que o envelope progenitor foi extremamente destruído antes da explosão, resultando em características espectrais semelhantes a SNe Ib/Ic, mas relativamente fracas. Massa ejetada: A massa de material expelida durante uma explosão de supernova.

A massa de material expelida durante uma explosão de supernova. Energia cinética: A energia associada ao movimento de um objeto.

A energia associada ao movimento de um objeto. Progenitor: A estrela que sofre uma explosão de supernova.

A estrela que sofre uma explosão de supernova. Raios solares: Uma unidade de medida igual ao raio do Sol.

Uma unidade de medida igual ao raio do Sol. Taxa de formação de estrelas: A taxa na qual novas estrelas são formadas dentro de uma galáxia.