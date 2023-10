O Atlas da Galáxia de Siena: um mapa abrangente do Cosmos

By

O Siena Galaxy Atlas (SGA) é um mapa abrangente do cosmos que inclui a distância, localização e perfil químico de 380,000 galáxias em metade do céu noturno. Desenvolvido por uma equipe de astrônomos com o Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) Legacy Survey, o SGA combina dados de três amplas pesquisas concluídas entre 2014 e 2017. O mapa fornece informações precisas sobre a localização, formas e tamanhos de centenas de milhares de grandes galáxias.

Antes da criação da SGA, compilações anteriores de galáxias continham entradas imprecisas, como posições e tamanhos incorretos de galáxias, bem como entradas que não eram galáxias, mas estrelas ou artefatos. O SGA elimina esses erros para uma grande parte do céu e melhora as medições de brilho para galáxias, algo que antes não estava disponível de forma confiável para uma amostra deste tamanho.

O SGA é um recurso valioso para os astrónomos que estudam a formação de galáxias e a estrutura do Universo. Ajuda a fornecer uma imagem abrangente do cosmos e apoia pesquisas futuras. Pesquisas de todo o céu, como a SGA, permitem aos cientistas identificar padrões amplos numa população de objetos, contextualizar novas descobertas e identificar candidatos para observações focadas.

Os dados do SGA vêm de vários telescópios, incluindo a Dark Energy Camera, a câmera Mosaic3 e o Beijing-Arizona Sky Survey. Estas pesquisas capturaram imagens em comprimentos de onda ópticos e infravermelhos, cobrindo uma área de 20,000 graus quadrados, que é quase metade do céu noturno. O SGA é também o primeiro estudo a fornecer dados sobre os perfis de luz das galáxias.

O SGA, em homenagem ao Siena College de Nova York, está disponível gratuitamente online para astrônomos profissionais e para o público. Além da sua utilidade científica, o atlas contém inúmeras imagens de belas galáxias, tornando-o um recurso valioso para qualquer pessoa interessada em explorar o nosso canto do Universo.

Fontes:

–NOIRLab

– Nave espacial Gaia da ESA

– Pesquisa de Legado do Instrumento Espectroscópico de Energia Escura (DESI)

– Câmera de energia escura (DECam)

– Câmera Mosaic3

– Pesquisa do Céu Pequim-Arizona (BASS)

– Satélite Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) da NASA