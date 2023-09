Astrônomos encontram buracos negros potenciais mais próximos da Terra no aglomerado Hyades

Os astrônomos propuseram que os buracos negros mais próximos da Terra poderiam estar escondidos no aglomerado Hyades, localizado a aproximadamente 150 anos-luz de distância do Sol. Esta descoberta sugere que estes buracos negros podem ter sido expulsos do aglomerado há milhões de anos e agora vagam sozinhos pela galáxia. Em comparação com o buraco negro mais próximo anteriormente conhecido, estes novos candidatos estariam cerca de dez vezes mais próximos da Terra.

O Aglomerado Hyades é um aglomerado aberto, composto por centenas de estrelas na constelação de Touro. Aglomerados abertos são grupos de estrelas que se acredita terem se formado ao mesmo tempo a partir da mesma nuvem de gás e poeira. Como resultado, as estrelas dentro destes aglomerados partilham características comuns em termos de composições químicas e idades.

Para investigar a presença potencial de buracos negros no aglomerado Hyades, uma equipe de pesquisadores liderada por Stefano Torniamenti, da Universidade de Pádua, conduziu simulações do movimento e evolução estelar dentro do aglomerado. Estas simulações incluíram buracos negros, e os resultados foram comparados com observações feitas pelo telescópio espacial Gaia relativamente às velocidades e posições das estrelas no aglomerado.

Os investigadores chegaram à conclusão de que os modelos de simulação que melhor correspondiam às observações incluíam dois ou três buracos negros dentro do aglomerado. Além disso, as simulações que contabilizaram a ejeção de buracos negros das Híades há não mais de 150 milhões de anos também se alinharam com os dados de Gaia. Isto sugere que se os buracos negros fossem violentamente expulsos do aglomerado, a sua existência anterior ainda seria evidente na população estelar.

Mesmo que os buracos negros já tenham saído das Híades, as simulações indicam que continuariam a ser os buracos negros mais próximos da Terra. Registros anteriores dos buracos negros mais próximos da Terra, Gaia BH1 e Gaia BH2, foram descobertos este ano e estão localizados a 1,560 e 3,800 anos-luz de distância, respectivamente. Em comparação, os potenciais buracos negros no aglomerado Hyades estariam muito mais próximos.

A investigação destaca o impacto do telescópio espacial Gaia, que permitiu aos astrónomos estudar pela primeira vez as posições e movimentos individuais de estrelas em aglomerados como o Hyades. Ao medir com precisão as posições e movimentos de milhares de milhões de estrelas, o Gaia permite a deteção de influências gravitacionais de objetos ocultos, como buracos negros.

As descobertas deste estudo lançam luz sobre a presença e distribuição de buracos negros na galáxia e contribuem para uma melhor compreensão da evolução dos aglomerados estelares. A pesquisa foi publicada nos Avisos Mensais da Royal Astronomical Society.

