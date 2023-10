Novos insights sobre explosões rápidas de rádio e terremotos

Um estudo recente conduzido pela Universidade de Tóquio forneceu novos insights sobre o misterioso fenômeno conhecido como explosões rápidas de rádio (FRBs), traçando paralelos com terremotos. FRBs são explosões intensas de energia de rádio que podem durar apenas milissegundos e se originam do espaço profundo. A causa exata e a origem das FRBs permanecem indefinidas, mas esta pesquisa sugere que “estrelas” em estrelas de nêutrons podem ser as responsáveis.

As estrelas de nêutrons são estrelas incrivelmente densas que se formam quando estrelas supergigantes entram em colapso, deixando para trás um núcleo pequeno e denso. Magnetares, um tipo de estrela de nêutrons com fortes campos magnéticos, foram observados emitindo FRBs. O conceito de terremotos estelares nas superfícies magnetares, semelhante aos terremotos na Terra, oferece uma explicação plausível para a ocorrência de FRBs.

A equipe de pesquisa comparou dados de FRBs, terremotos e explosões solares. Eles encontraram semelhanças distintas entre FRBs e terremotos, particularmente em termos de ocorrência de tremores secundários e da diminuição das taxas de tremores secundários ao longo do tempo. Por outro lado, houve diferenças notáveis ​​entre FRBs e explosões solares. Esta análise contradiz estudos anteriores e lança uma nova luz sobre a natureza das FRBs.

Esta descoberta tem o potencial de remodelar a nossa compreensão dos terremotos, da matéria de alta densidade e da física nuclear. Ao estudar as FRBs e a sua ligação com os tremores estelares, os cientistas podem obter informações valiosas sobre o comportamento da matéria densa e a dinâmica da física nuclear.

A pesquisa da Universidade de Tóquio utilizou dados do Telescópio Esférico de Abertura de Quinhentos Metros (FAST) na China e do agora desativado Telescópio Arecibo em Porto Rico. Esses grandes telescópios de prato único forneceram informações cruciais para o estudo.

No futuro, mais pesquisas sobre a conexão entre FRBs e terremotos estelares poderão revelar novas descobertas sobre os mistérios do nosso universo. Ao desvendar os segredos das explosões rápidas de rádio, os cientistas poderão, em última análise, aprofundar a nossa compreensão do cosmos e do seu funcionamento interno.

Fontes:

– Universidade de Tóquio

– O Departamento de Desenvolvimento Regional de Kanto

– A Missão Internacional de Estudo do Sol (Hinode)