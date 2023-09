Evolução espectral do XTE J1810–189 investigada por astrônomos

By

Astrônomos europeus utilizaram a estrela de nêutrons Interior Composition Explorer (NICER) a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS) para conduzir análises espectrais do XTE J1810-189, um binário de raios X de baixa massa. Suas descobertas, publicadas no servidor de pré-impressão arXiv, fornecem informações valiosas sobre a evolução espectral deste sistema.

Binários de raios X (XRBs) consistem em uma estrela normal ou uma anã branca transferindo massa para uma estrela de nêutrons compacta ou um buraco negro. Binários de raios X de baixa massa (LMXBs) e binários de raios X de alta massa (HMXBs) são diferenciados com base na massa da estrela companheira.

XTE J1810–189 é uma estrela de nêutrons LMXB com uma distância estimada entre 11,400 e 28,400 anos-luz. Exibe um comportamento transitório, alternando entre fases quiescentes e períodos de aumento da emissão de raios X devido à acreção na estrela de nêutrons.

Durante uma explosão de raios X em setembro de 2020, astrónomos liderados por Arianna Manca, da Universidade de Cagliari, em Itália, observaram o XTE J1810-189 para investigar a sua evolução espectral. Os pesquisadores analisaram dados de 33 observações do NICER, com 23 delas fornecendo estatísticas suficientes para análise espectral.

O estudo revelou que a maioria das observações poderia ser bem ajustada por um componente termicamente Comptonizado que variou ligeiramente ao longo do tempo. O índice de fótons deste componente atingiu seu valor mais alto próximo ao final da explosão. A temperatura do corpo negro Comptonizado foi determinada em torno de 0.6 keV.

Mais investigações são necessárias para determinar se os fótons iniciais do componente Comptonização se originam do disco de acreção ou da estrela de nêutrons. Os pesquisadores concluíram que o XTE J1810-189 não atingiu um estado totalmente alto/suave durante a explosão e teve uma luminosidade máxima medida de aproximadamente um undecilhão de erg/s.

As observações do NICER também revelaram a presença de explosões termonucleares durante a fase de explosão, indicando a presença de uma estrela da sequência principal rica em hidrogénio dentro do sistema.

Em resumo, o estudo fornece informações valiosas sobre a evolução espectral do XTE J1810–189 usando dados NICER. Mais pesquisas são necessárias para compreender completamente a origem do componente Comptonização e a natureza do sistema.

Fonte:

– Manca, A., et al. (2023). Análise espectral do LMXB XTE J1810-189 com dados NICER. arXiv. DOI: 10.48550/arxiv.2309.06831