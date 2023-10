Astrônomos descobrem a explosão rápida de rádio (FRB) mais distante e energética até agora

Os astrônomos fizeram recentemente uma descoberta emocionante ao detectar a explosão rápida de rádio (FRB) mais distante e energética já observada. Esta explosão remota de ondas de rádio cósmicas durou menos de um milissegundo, com a sua fonte localizada numa galáxia tão distante que demorou oito mil milhões de anos para a sua luz chegar até nós. A detecção deste FRB, denominado FRB 20220610A, foi possível graças ao Very Large Telescope (VLT) do Observatório Europeu do Sul (ESO).

Este FRB não só foi o mais distante já observado, mas também emitiu uma quantidade extraordinária de energia. Na verdade, libertou o equivalente à emissão total do Sol num período de 30 anos, mas em apenas uma fração de segundo. A descoberta deste poderoso FRB tem implicações significativas para a nossa compreensão do universo.

Um dos principais insights desta observação é que os FRBs podem ser usados ​​para medir a matéria faltante entre as galáxias. Os métodos atuais de estimativa da massa do universo produzem respostas conflitantes e desafiam o modelo padrão da cosmologia. No entanto, ao estudar as FRBs, os astrónomos podem obter informações valiosas sobre a distribuição da matéria no cosmos.

Ryan Shannon, professor da Universidade de Tecnologia de Swinburne e co-pesquisador principal do estudo, explica que a matéria que falta no universo pode estar escondida no espaço entre as galáxias. Este assunto pode ser tão quente e difuso que é difícil de detectar usando técnicas convencionais. No entanto, as rajadas rápidas de rádio têm a capacidade de penetrar até nas regiões mais vazias do espaço e “ver” o material ionizado. Isto permite aos investigadores medir a quantidade de matéria entre as galáxias, proporcionando uma forma única de pesar o Universo.

A descoberta desta distante e energética FRB é um marco significativo na nossa exploração do cosmos. Ao estudar estes misteriosos sinais cósmicos, os astrónomos continuam a descobrir novas informações sobre a composição e evolução do Universo. As descobertas deste estudo foram publicadas na revista Science.

Fontes:

– Nina Massey, correspondente científica da PA

– Revista científica