Cientistas capturam visão sem precedentes do jato de plasma de Blazar

Usando uma rede de radiotelescópios na Terra e no espaço, os astrónomos capturaram a visão mais detalhada de sempre de um jacto de plasma proveniente de um buraco negro supermassivo. O jato, emitido por um blazar conhecido como 3C 279, viaja quase à velocidade da luz e exibe padrões intrincados e retorcidos perto de sua fonte. Estes padrões desafiam a teoria padrão que tem sido usada há 40 anos para explicar como estes jatos se formam e evoluem ao longo do tempo.

Uma equipa de investigadores, incluindo cientistas do Instituto Max Planck de Radioastronomia (MPIfR) em Bona, Alemanha, desempenhou um papel significativo nas observações. Eles combinaram dados de todos os telescópios participantes para criar um telescópio virtual com um diâmetro efetivo de cerca de 100,000 mil quilômetros.

Blazares são uma subclasse de núcleos galácticos ativos que consistem em galáxias com um buraco negro supermassivo central que acumula matéria de um disco circundante. Esses objetos emitem poderosa radiação eletromagnética e estão entre as fontes mais brilhantes do cosmos. Cerca de 10% dos núcleos galácticos ativos, classificados como quasares, geram jatos de plasma relativísticos.

A região mais interna do jato no blazar 3C 279 foi agora fotografada com resolução angular sem precedentes pela missão RadioAstron. A equipa de investigação detectou filamentos helicoidais notavelmente regulares dentro do jacto, sugerindo a necessidade de rever os modelos teóricos existentes usados ​​para explicar a produção de jactos em galáxias activas.

“Esta é a primeira vez que vimos tais filamentos tão próximos da origem do jato, e eles nos contam mais sobre como o buraco negro molda o plasma”, diz Antonio Fuentes, pesquisador do Instituto de Astrofísica da Andaluzia (IAA-CSIC). ) em Granada, Espanha. “O jato interno também foi observado por dois outros telescópios, o GMVA e o EHT, em comprimentos de onda muito mais curtos, mas eles não foram capazes de detectar as formas filamentares porque eram demasiado ténues e demasiado grandes para esta resolução.”

A descoberta destaca a importância do uso de diferentes telescópios para capturar diferentes características de objetos celestes. Ao estudar estes intrincados filamentos e compreender as forças que influenciam o plasma, os astrónomos esperam obter informações valiosas sobre a física dos buracos negros e a formação de jactos no Universo.

Perguntas Frequentes

O que é um blazar?

Um blazar é um tipo de núcleo galáctico ativo que emite poderosa radiação eletromagnética. Consiste em um buraco negro supermassivo central que acumula matéria de um disco circundante.

O que são jatos de plasma relativísticos?

Os jatos de plasma relativísticos são fluxos de partículas carregadas de alta energia que viajam a velocidades próximas à velocidade da luz. Eles são emitidos por certos tipos de núcleos galácticos ativos, como blazares e quasares.

Qual é a missão da RadioAstron?

A missão RadioAstron é uma missão espacial que usa um radiotelescópio em órbita para capturar imagens de alta resolução de objetos celestes. Forneceu aos cientistas visões sem precedentes das estruturas internas dos jatos blazar.

Como se formam os filamentos helicoidais no jato de plasma?

Acredita-se que os filamentos helicoidais no jato de plasma do blazar 3C 279 sejam causados ​​por instabilidades que se desenvolvem no plasma do jato. Estas irregularidades ocorrem como resultado da interação entre as forças poderosas próximas ao buraco negro e o ambiente circundante.

Quais são as implicações desta descoberta?

A descoberta destes filamentos helicoidais desafia os modelos teóricos existentes utilizados para explicar a formação e evolução de jatos em galáxias ativas. Ao estudar estas estruturas, os astrónomos esperam obter uma compreensão mais profunda da física dos buracos negros e dos mecanismos por detrás da produção de jactos.