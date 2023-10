Astronautas testam câmera lunar revolucionária antes da missão lunar de 2025

By

A NASA está se preparando para um plano ambicioso para levar astronautas à Lua em 2025, marcando a primeira presença humana na superfície lunar em mais de cinco décadas. Como parte dos preparativos, os astronautas estão atualmente testando uma inovadora “câmera lunar” que irá revolucionar a exploração lunar.

A Câmara Lunar Universal Portátil (HULC), desenvolvida pela Agência Espacial Europeia (ESA) em colaboração com a NASA, oferece qualidade de imagem muito superior às câmaras utilizadas durante as missões Apollo. Construído a partir de lentes de última geração e câmeras sem espelho profissionais prontas para uso, o HULC pode capturar imagens e vídeos de alta resolução.

Tendo em mente as temperaturas extremas e a poeira lunar perigosa, o HULC foi envolto em um invólucro protetor de tecido. A caixa inclui botões especialmente projetados que permitem aos astronautas operar a câmera usando luvas espaciais, garantindo sua segurança.

O astronauta francês Thomas Pesquet, conhecido pelas suas incríveis fotografias da Terra tiradas a partir da Estação Espacial Internacional (ISS), está entre a equipa de testadores. Acompanhado pela candidata a astronauta da NASA, Jessica Wittner, e por Takuya Onishi, da agência espacial japonesa, Pesquet colocou rigorosamente a câmara à prova nas paisagens lunares de Lanzarote, Espanha. O teste simulou as condições desafiadoras que a câmera enfrentará na Lua, incluindo cavernas vulcânicas diurnas e escuras.

A facilidade de uso da câmera é uma prioridade para a equipe da NASA. Jeremy Myers, líder da NASA para a câmera HULC, enfatizou a importância de um design intuitivo e fácil de usar que não sobrecarregue os astronautas. A câmera é apenas uma das muitas ferramentas que os astronautas utilizarão durante suas missões lunares.

Supervisionada por uma equipa de cientistas planetários de topo, a qualidade da imagem da câmara está a ser minuciosamente avaliada. Os cientistas estão garantindo que a câmera produzirá fotos com resolução, profundidade de campo e exposição adequadas, fornecendo informações científicas valiosas.

Enquanto a câmera passa por mais testes e recebe melhorias, a equipe espera implantá-la na missão lunar. Capas e designs de proteção adicionais serão explorados antes da câmera ser instalada na estação espacial.

Perguntas frequentes

Qual é o propósito da câmera lunar?

A câmera lunar foi projetada para capturar imagens e vídeos de alta resolução durante as próximas missões lunares em 2025. Ela fornecerá aos astronautas uma ferramenta revolucionária para documentar suas aventuras na superfície lunar.

Quem desenvolveu a câmera lunar?

A câmera lunar, conhecida como Câmera Lunar Universal Portátil (HULC), foi desenvolvida através de uma colaboração entre a Agência Espacial Europeia (ESA) e a NASA.

Quais são os desafios enfrentados pela câmera lunar?

A câmera lunar precisa suportar as temperaturas extremas do espaço e a perigosa poeira lunar. Ele foi colocado dentro de um invólucro de tecido protetor e possui botões especialmente projetados para permitir a operação com luvas espaciais.

Quem são os testadores da câmera lunar?

A equipe de testes inclui o astronauta francês Thomas Pesquet, a candidata a astronauta da NASA, Jessica Wittner, e Takuya Onishi, da agência espacial japonesa. Eles são responsáveis ​​por avaliar o desempenho da câmera em ambientes semelhantes aos lunares.

Qual é o foco do desenvolvimento da câmera?

O desenvolvimento da câmera está focado na facilidade de uso e na produção de imagens de alta qualidade. A NASA pretende criar uma câmera intuitiva que seja fácil de operar pelos astronautas, ao mesmo tempo que colabora com cientistas planetários para garantir que as imagens atendam aos padrões científicos.

Fontes: ESA, NASA