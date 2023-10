Nova câmera lunar portátil testada para missões lunares

By

Uma nova câmera desenvolvida pela Agência Espacial Europeia (ESA) e pela NASA foi submetida a testes bem-sucedidos em ambientes semelhantes à Lua na Terra. A Câmara Lunar Universal Portátil (HULC), feita a partir de câmaras disponíveis no mercado, foi posta à prova em Lanzarote, Espanha, como parte do programa de formação PANGEA.

Em preparação para a próxima missão Artemis 3 da NASA, que visa pousar humanos na Lua em 2025, os astronautas da tripulação internacional simularam cenários lunares para avaliar as capacidades da câmera. Esses cenários incluíam cavernas vulcânicas em plena luz do dia e escuras, que oferecem condições extremas semelhantes às encontradas na Lua.

As câmeras HULC foram modificadas para suportar o ambiente lunar hostil, como variações térmicas extremas, falta de pressão atmosférica, efeitos de radiação e poeira lunar abrasiva. A câmera foi equipada com uma manta protetora contra poeira e proteção térmica e contou com botões ergonômicos projetados para auxiliar os astronautas que usarão luvas e trajes espaciais volumosos.

O principal objetivo do teste foi selecionar as lentes mais adequadas e as configurações correspondentes. Ao usar a câmera em campo, a equipe pôde garantir que as fotos tivessem resolução, profundidade de campo e exposição corretas para maximizar os resultados científicos.

Em comparação com as câmeras usadas durante a missão Apollo 11, a câmera HULC será a primeira câmera portátil sem espelho usada no espaço. Ao contrário de suas antecessoras, a câmera Artemis oferecerá qualidade de imagem superior em condições de pouca luz e a capacidade de gravar vídeo.

São esperados mais testes do protótipo da câmera lunar, com planos de levar uma versão para a Estação Espacial Internacional para experimentação adicional em órbita. O design e a interface da câmera continuarão a evoluir para melhorar seu desempenho na missão Artemis 3.

Perguntas frequentes

Por que a câmera está sendo testada em ambientes lunares na Terra?

Testar a câmera em cenários lunares simulados permite que os astronautas avaliem suas capacidades e garantam que ela pode suportar as condições extremas da Lua.

Como a câmera será usada durante futuras missões à Lua?

A câmera desempenhará um papel crucial na documentação de descobertas científicas durante futuras missões lunares. Isso permitirá que os astronautas capturem imagens detalhadas da paisagem lunar e gravem vídeos para auxiliar em suas pesquisas.

Que modificações foram feitas nas câmeras disponíveis no mercado para as condições lunares?

As câmeras foram modificadas para suportar variações térmicas, falta de pressão atmosférica, efeitos de radiação e poeira lunar abrasiva. Eles foram equipados com manta protetora contra poeira e proteção térmica e apresentavam botões ergonômicos para facilitar o uso com luvas e trajes espaciais volumosos.

Como a câmera HULC se compara às câmeras usadas durante a missão Apollo 11?

A câmera HULC é a primeira câmera portátil sem espelho a ser usada no espaço. Ela oferece qualidade de imagem superior em condições de pouca luz e a capacidade de gravar vídeo, que faltava nas câmeras da era Apollo.