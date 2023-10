O potencial da lentilha-d'água: uma planta perfeita para o crescimento interestelar no espaço

O cultivo de plantas no espaço é crucial para futuras missões espaciais. No entanto, os desafios do cultivo de plantas na ausência de gravidade e com recursos limitados tornam isso extremamente difícil. A dependência atual de remessas de alimentos principalmente desidratados para os astronautas é cara e não é prática para missões de longa duração.

Para resolver isso, pesquisadores do Centro de Excelência Plants for Space da Austrália sugerem que a lentilha-d'água pode ser a planta mais prática para crescer no espaço, especialmente para a produção de proteínas. A lentilha-d'água é uma pequena planta que cresce na superfície da água, comumente encontrada em pântanos ou lagoas. Pode produzir 40% mais proteína que a soja no mesmo espaço e tem sido consumida em alguns países como Laos e Tailândia.

A capacidade da lentilha-d'água de crescer rapidamente em grandes quantidades a torna ideal para o crescimento interestelar. Poderia ser cultivada em fazendas verticais, maximizando o uso de espaço limitado. A professora associada Jenny Mortimer enfatiza a importância de plantas discretas que podem ser empilhadas em prateleiras para otimizar a eficiência do espaço.

No entanto, existem desafios associados ao rápido crescimento das plantas, como a produção excessiva de oxigênio. O Plants for Space Center também prevê outros usos para a lentilha-d'água, como seu potencial para ser usado em recipientes e reciclado para fins sustentáveis.

Uma preocupação com a lentilha-d'água é a falta de sabor, mas os cientistas estão trabalhando para adicionar aromatizantes para melhorar sua palatabilidade. O Plants for Space Center visa modificar geneticamente as plantas cultivadas no espaço para maximizar a sua praticidade e adaptá-las aos recursos limitados disponíveis para os astronautas.

Outra consideração no cultivo de plantas no espaço é o impacto psicológico dos alimentos. Os astronautas muitas vezes experimentam uma perda de cerca de 20% do seu peso corporal devido à redução do apetite causada pelas refeições desidratadas pouco inspiradoras normalmente consumidas no espaço. Portanto, a inclusão de alimentos saborosos como morango e maçã é fundamental.

À medida que a investigação avança, espera-se que uma grande variedade de plantas seja cultivada no espaço, adaptadas para satisfazer as necessidades nutricionais e psicológicas dos astronautas. O Plants for Space Center reconhece que o cultivo de plantas especificamente para as condições espaciais é uma área de foco relativamente nova e é promissora para a futura exploração espacial.

Fonte: Notícias da Australian Broadcasting Corporation (ABC)