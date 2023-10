Tripulação da Expedição 70 se prepara para caminhadas espaciais na Estação Espacial Internacional

A tripulação da Expedição 70 na Estação Espacial Internacional (ISS) está se preparando para uma série de caminhadas espaciais, bem como para futuras missões privadas. Os astronautas Loral O'Hara e Jasmin Moghbeli passaram seu tempo organizando ferramentas e inspecionando hardware em preparação para sua próxima caminhada espacial em 30 de outubro. Durante a caminhada espacial, eles removerão equipamentos eletrônicos e substituirão hardware de painel solar no laboratório orbital.

Enquanto isso, o astronauta Satoshi Furukawa, da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA), estudou as manobras de operação do braço robótico Canadarm2, que será utilizado durante a caminhada espacial de manutenção. Ele também embalou o cargueiro espacial Cygnus com lixo e equipamentos descartados e preparou a carga para carregamento na próxima missão de carga SpaceX Dragon, com lançamento previsto para 5 de novembro.

O comandante Andreas Mogensen, da Agência Espacial Europeia (ESA), testou uma câmera especializada que pode capturar imagens a 100,000 quadros por segundo. Ele usou a câmera para fotografar tempestades e sua atividade elétrica, contribuindo para o conhecimento atmosférico e futuras aplicações espaciais.

Além dos preparativos para a caminhada espacial, os cosmonautas Oleg Kononenko e Nikolai Chub passaram o dia se preparando para a caminhada espacial, marcada para 25 de outubro. Eles praticaram as tarefas de caminhada espacial que realizarão dentro da câmara de descompressão Poisk vestindo seus trajes espaciais Orlan.

A Estação Espacial Internacional (ISS) é um projeto conjunto de cinco agências espaciais: NASA (EUA), Roscosmos (Rússia), JAXA (Japão), ESA (Europa) e CSA (Canadá). Serve como laboratório de pesquisa e porto espacial para colaboração internacional na exploração espacial. A NASA, fundada em 1958, realiza pesquisas, desenvolve tecnologia e lança missões para explorar e estudar a Terra, o sistema solar e o universo. A JAXA é responsável pela investigação, desenvolvimento tecnológico e lançamento de satélites, e a ESA coordena as atividades espaciais da Europa, projetando, construindo e lançando naves espaciais e satélites para investigação científica e observação da Terra.

