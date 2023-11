Relembrando Thomas K. “TK” Mattingly: um pioneiro na solução de problemas

A NASA está profundamente triste em anunciar o falecimento de Thomas K. “TK” Mattingly aos 87 anos. Mattingly, um ilustre astronauta, será para sempre lembrado por seu papel crucial na missão Apollo 13, onde suas habilidades de resolução de problemas desempenharam um papel importante. papel fundamental no regresso seguro da tripulação.

Originalmente escalado como piloto do módulo de comando da Apollo 13, Mattingly não pôde ingressar na missão devido à exposição à rubéola. Ninguém sabia que sua exclusão levaria a uma reviravolta fortuita nos acontecimentos. Quando uma explosão abalou a nave espacial durante a sua viagem à Lua, a experiência de Mattingly foi solicitada ao controlo terrestre.

Implacável por não estar a bordo, Mattingly rapidamente passou a trabalhar no Controle da Missão, elaborando procedimentos inovadores para conservar energia. Sua engenhosidade e raciocínio rápido garantiram que a espaçonave danificada pudesse reentrar na atmosfera com sucesso, salvando as vidas dos astronautas James Lovell, Jack Swigert e Fred Haise.

A história da Apollo 13 e o papel fundamental de Mattingly em trazer a tripulação de volta com segurança cativou o público em todo o mundo. No filme “Apollo 1995”, de 13, o personagem de Mattingly foi interpretado pelo talentoso Gary Sinise, imortalizando suas contribuições no âmbito da cultura popular.

A carreira de Mattingly foi marcada por inúmeras conquistas. Antes de ingressar na NASA, serviu como piloto na Marinha dos EUA. Em 1966, ele estava entre os poucos escolhidos para a classe de astronautas. Mattingly serviu como piloto do módulo de comando para a missão Apollo 16 e mais tarde assumiu o papel de comandante da espaçonave em duas missões do ônibus espacial.

Além de suas explorações no espaço, as contribuições de Mattingly se estenderam por toda parte. O administrador da NASA, Bill Nelson, declarou apropriadamente: “As contribuições de TK permitiram avanços em nosso aprendizado além do espaço”. O legado de Mattingly como solucionador de problemas continuará a inspirar as futuras gerações de cientistas, engenheiros e astronautas a ampliar os limites do conhecimento.

FAQ:

P: Qual foi o papel de Thomas K. Mattingly na missão Apollo 13?

R: Mattingly foi inicialmente designado piloto do módulo de comando, mas foi suspenso devido à exposição à rubéola. Mais tarde, ele desempenhou um papel crucial no controle de solo na resolução de problemas para garantir o retorno seguro da tripulação.

P: Como Thomas K. Mattingly contribuiu para o sucesso da missão Apollo 13?

R: Procedimentos desenvolvidos por Matting para conservar energia e permitir que a espaçonave danificada reentre na atmosfera com segurança.

P: Que outras conquistas notáveis ​​Thomas K. Mattingly teve em sua carreira?

R: Mattingly serviu como piloto do módulo de comando na missão Apollo 16 e mais tarde tornou-se comandante da espaçonave em duas missões do ônibus espacial.