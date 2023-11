NASA revela característica vulcânica sinistra em forma de crânio no deserto do Saara

Numa arrepiante demonstração da arte da natureza, a NASA revelou uma fotografia misteriosa de uma estrutura semelhante a um crânio que surge dentro de um colossal poço vulcânico no Chade. Esta imagem arrepiante, tirada por um astronauta a bordo da Estação Espacial Internacional em 12 de fevereiro, mostra o assustador “crânio” descansando no coração de Trou au Natron, também conhecido como Doon Orei, uma caldeira vulcânica de 3,300 pés de largura.

O rosto perturbador é composto por natrão, cones de cinza e sombras. O natron, uma substância branca distinta, gera a cor da boca, do nariz e da bochecha esquerda do crânio. É uma mistura natural de carbonato de sódio deca-hidratado, bicarbonato de sódio, cloreto de sódio e sulfato de sódio. Enquanto isso, os olhos e o nariz consistem em cones de cinzas, que são colinas cônicas íngremes formadas em torno de aberturas vulcânicas, elevando-se acima da paisagem circundante. A forma sinistra do crânio é ainda mais acentuada pela sombra projetada pela borda da cratera.

Embora Trou au Natron pareça hoje desolado e desprovido de vida, já foi um lago glacial movimentado há aproximadamente 14,000 anos. Fósseis de caracóis marinhos e plâncton foram descobertos sob seu solo coberto de natrão durante a década de 1960, sugerindo um ecossistema aquático anterior. Além disso, fósseis de algas que datam de 120,000 anos foram identificados durante uma expedição subsequente em 2015. Surpreendentemente, Trou au Natron é considerada uma das formações vulcânicas mais recentes no Maciço Tibesti, embora os vulcões circundantes sejam provavelmente muito mais antigos.

