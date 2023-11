Nova novela gráfica inspira a próxima geração de exploradores espaciais

A NASA está agitando o mundo da narrativa com sua abordagem inovadora para inspirar futuros exploradores espaciais. A edição recentemente lançada da série de histórias em quadrinhos digitais “Primeira Mulher” da NASA, intitulada “Primeira Mulher: Expandindo nosso Universo”, apresenta aos leitores a astronauta fictícia Callie Rodriguez enquanto ela embarca em sua missão de exploração do espaço sideral. Esta série de histórias em quadrinhos tem como objetivo cativar o público, mostrando os desafios enfrentados pelos astronautas em sua busca para instalar um telescópio de próxima geração no outro lado da lua.

“A diversidade está no centro das missões da NASA e é a razão pela qual continuamos a quebrar os limites do que é possível. 'Primeira Mulher' incorpora a rica história de inúmeras mulheres que quebraram barreiras e continuam a levar a NASA às estrelas”, enfatizou o administrador da NASA, Bill Nelson. Através da história de Callie Rodriguez, a história em quadrinhos ressalta o compromisso da NASA com a inclusão, garantindo que a Geração Artemis – a próxima geração de exploradores – se sinta representada em suas missões.

A primeira parte da série “First Woman”, intitulada “Dream To Reality”, apresentou aos leitores Callie e seu confiável robô RT enquanto eles navegavam pelos desafios da exploração lunar. A segunda edição recém-lançada oferece aos leitores um mergulho mais profundo na missão complexa e nos antecedentes pessoais da tripulação, enriquecendo ainda mais o conteúdo interativo e multilíngue de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM) disponível nas plataformas digitais da NASA.

Ao apresentar personagens de comunidades sub-representadas, como Callie Rodriguez, a NASA pretende promover a diversidade e inspirar ideias inovadoras de fontes não tradicionais para garantir a exploração lunar sustentável. Prasun Desai, administrador associado interino da Diretoria de Missões de Tecnologia Espacial na sede da NASA, expressou a importância de uma base de fãs diversificada se ver dentro das ambiciosas missões da NASA.

Para mergulhar no mundo cativante de “Primeira Mulher: Expandindo nosso Universo”, visite o site redesenhado de “Primeira Mulher”, que agora inclui uma opção em espanhol, ou baixe o aplicativo “Primeira Mulher” atualizado da NASA para Android e iOS. Prepare-se para ser transportado para a vanguarda da exploração espacial, onde obstáculos são superados, descobertas científicas são feitas e aspirações são despertadas. O futuro da exploração espacial está nas mãos da próxima geração, e a série de histórias em quadrinhos “Primeira Mulher” desempenha um papel significativo em inspirar e preparar o caminho para esses futuros exploradores.

Perguntas frequentes

1. Do que se trata “Primeira Mulher: Expandindo nosso Universo”?

“Primeira Mulher: Expandindo nosso Universo” é o segundo capítulo da série de histórias em quadrinhos digitais “Primeira Mulher” da NASA. Segue a jornada da astronauta fictícia Callie Rodriguez enquanto ela e seus diversos companheiros de tripulação se esforçam para superar obstáculos e instalar um telescópio de próxima geração no outro lado da lua.

2. Por que a diversidade é importante nas missões da NASA?

A diversidade é essencial nas missões da NASA porque permite ideias inovadoras de fontes não tradicionais. A NASA pretende garantir que cada membro da Geração Artemis, a próxima geração de exploradores, se sinta representado nas suas missões.

3. Como posso acessar a série de histórias em quadrinhos “Primeira Mulher”?

Você pode ler “First Woman: Expanding our Universe” e a edição anterior, “Dream To Reality”, no site redesenhado “First Woman”. O site também oferece uma opção em espanhol. Alternativamente, você pode baixar o aplicativo “Primeira Mulher” no Android e iOS.