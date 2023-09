O risco do asteróide Bennu impactar a Terra em 2182

By

Um relatório recém-divulgado revela que há uma chance em 1 de que o asteróide Bennu, que tem sido rastreado pela NASA há quase 2,700 anos, possa impactar a Terra no futuro. Bennu, um asteroide próximo da Terra, foi descoberto pela primeira vez em 25 e tem potencial para entrar na órbita da Terra, atingindo potencialmente o planeta em setembro de 1999, de acordo com a equipe científica da OSIRIS-REx.

Bennu faz passagens próximas à Terra a cada seis anos e já teve três encontros próximos em 1999, 2005 e 2011. Os cientistas envolvidos no estudo, publicado na ScienceDirect, estimam que a probabilidade de Bennu realmente atingir a Terra em 2182 seja de 0.037% ou 1 em 2,700.

Em outubro de 2020, a espaçonave OSIRIS-REx da NASA, que significa Origens, Interpretação Espectral, Identificação de Recursos e Explorador de Regolito de Segurança, fez história ao tocar brevemente a superfície de Bennu, coletar uma amostra e, em seguida, lançar-se para fora do asteroide. Esta missão marcou a primeira vez que a NASA coletou com sucesso uma amostra de asteróide no espaço.

O astrofísico Hakeem Oluyesi destaca que a amostra coletada de Bennu contém material puro e imaculado que pode revelar segredos sobre as origens do nosso sistema solar. Ele acrescenta que existe a possibilidade de descobrir moléculas biológicas ou moléculas precursoras da vida.

Se Bennu colidisse com a Terra, libertaria uma enorme quantidade de energia, estimada em 1,200 megatons, o que é 24 vezes mais poderosa do que a mais poderosa arma nuclear fabricada pelo homem. Em comparação, o asteróide que causou a extinção dos dinossauros foi equivalente a 10 mil milhões de bombas atómicas, provocando incêndios florestais, tsunamis e uma nuvem de poeira que bloqueou o sol.

É importante que os cientistas continuem a monitorizar Bennu e a melhorar a nossa compreensão da sua trajetória para avaliar a ameaça potencial que representa para a Terra. Embora as probabilidades de um impacto em 2182 sejam relativamente baixas, destaca a necessidade de investigação contínua e desenvolvimento de estratégias para mitigar os riscos associados a objectos próximos da Terra.

