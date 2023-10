Um asteroide mais próximo que a lua: asteroide 2023 TK15 se aproximando da Terra

By

A NASA emitiu um alerta sobre um asteroide que deverá passar pela Terra a uma distância incrivelmente próxima de aproximadamente 379,994 quilômetros, que está ainda mais perto do que a Lua. Espera-se que o asteroide, designado como Asteroid 2023 TK15, faça sua maior aproximação em 20 de outubro de 2023.

O asteróide 2023 TK15 pertence ao grupo Apollo de asteróides próximos à Terra, que inclui rochas que cruzam a Terra com semieixos maiores maiores que o da Terra. Esses asteróides têm o nome do asteróide Apollo de 1862 descoberto por Karl Reinmuth. A NASA tem rastreado diligentemente esses objetos próximos à Terra para garantir a segurança do nosso planeta.

Os cientistas utilizaram tecnologia avançada, como o telescópio NEOWISE, o Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA) e o Catalina Sky Survey, entre outros, para descobrir o asteróide 2023 TK15.

Viajando a uma velocidade de cerca de 79,085 quilômetros por hora, mais rápida que a de um ônibus espacial, o asteroide já está a caminho. Ele passará pela Terra a uma distância de 379,994 quilômetros, mais perto do que a distância da Lua, de 384,400 quilômetros do nosso planeta.

Apesar da sua aproximação, o asteróide 2023 TK15 é considerado não ameaçador devido ao seu tamanho relativamente pequeno. A NASA estima que ele meça entre 130 e 150 pés de largura, aproximadamente o tamanho de um avião comercial. Este encontro marca a primeira vez que este asteróide foi classificado como um Objeto Próximo à Terra (NEO), e o Laboratório de Propulsão a Jato (JPL) da NASA confirmou que não haverá abordagens futuras, apelidando-o de “possivelmente o último encontro próximo”.

Curiosamente, este evento segue vários outros sobrevôos recentes de asteróides. Em 13 de outubro, o asteroide 2023 TC1, o asteroide 2023 TB4, o asteroide 2021 NT14, o asteroide 2023 TU5 e o asteroide 2023 TD4 também tiveram suas aproximações mais próximas da Terra. Esses asteróides eram maiores e se aproximaram do planeta a uma velocidade de 1.7 milhão de quilômetros por hora.

Dado que o impacto potencial dos asteroides continua a ser um tema de preocupação, são vitais mais esforços de investigação e monitorização para garantir a segurança do nosso planeta.