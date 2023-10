Fotossíntese artificial: uma solução promissora para energia limpa ilimitada

Os cientistas fizeram progressos significativos no campo da fotossíntese artificial, um processo que poderia potencialmente substituir os painéis solares tradicionais e fornecer energia limpa ilimitada. Esta pesquisa inovadora, descrita numa publicação recente na ACS Engineering, demonstra como a fotossíntese artificial pode gerar metano, um combustível altamente denso em energia, utilizando apenas água, dióxido de carbono e luz solar.

A equipe visionária, liderada por Kazunari Domen, pretende replicar o intricado processo da fotossíntese natural para criar uma forma artificial de fotossíntese. Ao utilizar a luz solar para dividir a água em gás hidrogênio e oxigênio, este sistema imita de perto os processos de geração de energia das plantas. A ampliação deste método poderia potencialmente substituir os painéis solares como fonte primária de energia limpa e ilimitada.

No entanto, existem desafios a superar na expansão do sistema. A principal preocupação é evitar fugas de metano, que poderiam contribuir para as emissões de gases com efeito de estufa e agravar as alterações climáticas. Os pesquisadores estão empenhados em resolver esse problema refinando o sistema e usando materiais econômicos e facilmente escaláveis.

Para alimentar a reação, os cientistas desenvolveram células de reação revestidas com um fotocatalisador de titanato de estrôncio dopado com alumínio, semelhante a painéis solares. Essas células dividem a água em hidrogênio e oxigênio gasoso, que são então separados. O gás hidrogênio é então usado para produzir metano e água em uma câmara separada. O metano pode ser usado como biocombustível sustentável ou como precursor de diversos produtos químicos.

Embora o sistema de prova de conceito tenha mostrado resultados promissores durante a sua operação ininterrupta de três dias, são necessários mais avanços para aumentar a eficiência da fotossíntese artificial na geração de quantidades substanciais de eletricidade. No entanto, os benefícios potenciais desta tecnologia são vastos, incluindo a produção de biocombustíveis e matérias-primas químicas sustentáveis.

A fotossíntese artificial é uma grande promessa na busca por energia limpa ilimitada. Ao explorar os processos de geração de energia das plantas, os cientistas estão a trabalhar para um futuro onde as fontes de energia renováveis ​​possam alimentar o nosso mundo de forma sustentável e sem limites.

Fontes:

– Publicação da ACS Engineering sobre fotossíntese artificial

– Conversa com Kazunari Domen

–NatureWorldNews.com