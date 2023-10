Equipe Internacional da NASA premiada pela missão Artemis I

A Academia Internacional de Astronáutica concedeu o prestigiado prêmio 2023 Laurels for Team Achievement à equipe internacional que apoiou a missão Artemis I da NASA. O prêmio foi entregue no dia 1º de outubro, durante o programa do Dia da Academia em Baku, no Azerbaijão. A equipe formada por cientistas, engenheiros, técnicos e gestores da área de astronáutica foi reconhecida por seu extraordinário desempenho e realizações.

A missão Artemis I, que foi a primeira de uma série de missões, tinha como objetivo estabelecer a exploração de longo prazo na Lua e preparar futuras missões a Marte. O prêmio reconhece as contribuições feitas pela NASA e seus parceiros de todo o mundo no apoio ao teste de voo Artemis I.

Amit Kshatriya, administrador associado adjunto do Programa Lua a Marte, aceitou o prêmio em nome da equipe Artemis I. Kshatriya expressou gratidão pelos esforços colaborativos da NASA, parceiros internacionais e parceiros da indústria para alcançar o sucesso da missão. Ele enfatizou a importância de conduzir pesquisas científicas inovadoras na Lua e de se preparar para o próximo salto gigante da humanidade em direção à exploração do Planeta Vermelho.

A missão Artemis I envolveu o lançamento da espaçonave Orion sem rosca usando o foguete Space Launch System (SLS). A espaçonave completou um teste de voo de 25.5 dias, cobrindo uma distância de mais de 1.4 milhões de quilômetros ao redor da Lua e de volta à Terra. A missão foi um marco significativo, pois a sonda Orion voou mais longe do que qualquer outra nave espacial construída para humanos, atingindo aproximadamente 270,000 milhas além da Lua. O sucesso da Artemis I abriu caminho para a missão subsequente Artemis II, que envolverá astronautas.

O prémio Laurels reconheceu as contribuições de vários parceiros internacionais, incluindo a Agência Espacial Europeia (ESA), a Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA), a Agência Espacial Italiana, a Agência Espacial de Israel e o Centro Aeroespacial Alemão. A Deep Space Network desempenhou um papel vital na facilitação das comunicações espaciais e da navegação para Artemis I através de estações terrestres na Austrália e na Espanha.

Os parceiros da indústria também foram reconhecidos pela sua contribuição, incluindo Aerojet Rocketdyne, Jacobs, Lockheed Martin, Boeing, Teledyne Brown, United Launch Alliance, Northrop Grumman e Airbus. Kshatriya dedicou o prêmio aos milhares de trabalhadores qualificados e suas famílias envolvidos no desenvolvimento do foguete, da espaçonave e dos sistemas de apoio para Artemis I.

A Academia Internacional de Astronáutica, uma organização não governamental independente reconhecida pelas Nações Unidas, entrega o prêmio Laurels. Com membros de mais de 80 países, a academia reúne especialistas em astronáutica para reconhecer realizações, discutir questões de ponta e fornecer orientação para os usos não militares do espaço e a exploração do sistema solar.

Através do programa Artemis, a NASA pretende pousar a primeira mulher e a primeira pessoa negra na Lua. A agência irá explorar mais da superfície lunar do que nunca e utilizar tecnologias inovadoras para desvendar os mistérios do nosso sistema solar e do nosso planeta natal para o benefício de todos.

Fontes: Academia Internacional de Astronáutica.