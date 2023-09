Arianespace lançará pequeno satélite geoestacionário para Intelsat no Ariane 6

A Arianespace assinou contrato com a Intelsat para lançar o satélite IS-45 no primeiro semestre de 2026. O satélite será lançado no Ariane 6, especificamente na variante Ariane 64. O satélite IS-45, pesando uma tonelada, transportará uma carga útil de 12 transponders de banda Ku. Baseia-se na plataforma HummingSat desenvolvida pela Swissto12 com o apoio da Agência Espacial Europeia.

Este contrato marca quase 40 anos desde que a Arianespace realizou o seu primeiro lançamento para a Intelsat, colocando o satélite Intelsat 507 em órbita geoestacionária em Outubro de 1983. No entanto, o mercado de satélites geoestacionários mudou significativamente desde então. Outrora o núcleo do mercado de lançamento comercial, a procura por estes satélites diminuiu nos últimos anos devido ao aumento de constelações de banda larga na órbita baixa da Terra.

Stéphane Israël, CEO da Arianespace, destaca esta mudança na procura, afirmando que agora há menos satélites geoestacionários encomendados e que não são tão pesados ​​como costumavam ser. Apesar deste declínio, as empresas lançadoras ainda consideram o mercado de órbita geoestacionária comercial (GEO) importante. Tory Bruno, CEO da United Launch Alliance, acredita que este mercado permanecerá estável em cerca de 10 lançamentos por ano. Tom Ochinero, vice-presidente de vendas comerciais da SpaceX, também enfatiza a importância do mercado GEO e descarta a narrativa do desaparecimento dos lançamentos GEO.

No entanto, os executivos reconhecem que o principal impulsionador da procura de lançamentos agora são as constelações de banda larga. O projeto dessas constelações exige um ritmo constante de lançamentos, mesmo após a conclusão do sistema, à medida que os satélites antigos são substituídos. Israel observa que, embora o GEO ainda esteja presente, as constelações são agora o motor mais forte para o crescimento.

