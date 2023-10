Novo estudo sugere que asteróides ultradensos podem conter elementos superpesados

By

Um estudo recente descobriu que certos asteróides ultradensos no nosso sistema solar podem ser compostos de elementos superpesados ​​que nunca foram observados na Terra. Estes asteróides têm uma densidade muito maior do que a matéria convencional encontrada no nosso planeta, tornando a sua composição única e intrigante para os cientistas.

Um exemplo é o Asteróide 33 Polyhymnia, localizado no principal cinturão de asteróides entre Marte e Júpiter. A densidade da Polimnia é tão extrema que não pode ser comparada a nada na Terra. Isto levou os investigadores a acreditar que este e outros asteróides semelhantes poderiam consistir em tipos de matéria ainda não descobertos que não podem ser explicados pela física convencional.

O estudo, conduzido por Johann Rafelski e seus colegas da Universidade do Arizona, concentrou-se em objetos ultradensos compactos (CUDOs). Esses corpos astronômicos têm uma densidade de massa maior que a do ósmio, que é o elemento natural mais denso da Terra. Os pesquisadores propõem que asteróides como o Polyhymnia podem ser compostos por elementos com números atômicos superiores a 118, que nunca foram observados antes.

O estudo, que foi aceite para publicação no European Physical Journal Plus, sugere que pode existir uma “ilha de estabilidade nuclear” em torno dos números atómicos 164, onde poderão existir elementos superpesados. Embora os elementos além do número atômico 118 sejam atualmente teóricos e instáveis, espera-se que a densidade desses elementos aumente ainda mais na tabela periódica.

Se for confirmado que certos asteroides no cinturão de asteroides contêm elementos inalcançáveis, eles poderão se tornar alvos futuros para missões de mineração. A possibilidade de obter elementos superpesados, mesmo aqueles que são actualmente instáveis ​​ou não observados, a partir do nosso próprio sistema solar é uma perspectiva excitante.

Em conclusão, este estudo destaca a existência potencial de elementos superpesados ​​em asteroides ultradensos, o que poderia fornecer informações importantes sobre a composição do nosso sistema solar e abrir novos caminhos para futura exploração e extração de recursos.

Fonte: Elementos superpesados ​​e matéria ultradensa, Springer