Humanos construíram estruturas de madeira há meio milhão de anos, revela estudo

Pesquisadores da Universidade de Liverpool e da Universidade de Aberystwyth descobriram evidências de que os humanos construíam estruturas feitas de madeira há meio milhão de anos. A equipe escavou madeira bem preservada no sítio arqueológico de Kalambo Falls, na Zâmbia, que remonta a pelo menos 476,000 mil anos, anterior à evolução do Homo sapiens. Marcas de cortes de ferramentas de pedra na madeira fornecem evidências de que os primeiros humanos moldaram e uniram dois grandes troncos para criar uma estrutura, possivelmente uma plataforma ou parte de uma habitação.

Esta descoberta desafia a visão predominante de que os humanos da Idade da Pedra eram nómadas. A região forneceu uma fonte perene de água e abundância de alimentos, permitindo que esses humanos se estabelecessem e construíssem estruturas. A descoberta de estruturas de madeira demonstra que estes primeiros humanos possuíam inteligência, imaginação e habilidades para criar algo que nunca existiu antes.

A equipe de pesquisa usou novas técnicas de datação por luminescência para determinar a idade das descobertas. Ao analisar a última vez que os minerais da areia circundante foram expostos à luz solar, os investigadores conseguiram situar a madeira com uma idade de meio milhão de anos. Este novo método de datação tem implicações significativas para a compreensão da evolução humana e permite datar mais atrás no tempo.

O local das Cataratas de Kalambo, situado no rio Kalambo, fica na fronteira da Zâmbia e da região de Rukwa, na Tanzânia. É conhecido pela sua importância arqueológica e foi nomeado para inclusão na lista do Património Mundial da UNESCO. As descobertas recentes destacam a importância do local e os investigadores defendem o seu reconhecimento como Património Mundial das Nações Unidas.

Esta pesquisa faz parte do projeto mais amplo “Raízes Profundas da Humanidade”, financiado pelo Conselho de Pesquisa em Artes e Humanidades do Reino Unido. Tem como objetivo investigar como a tecnologia humana se desenvolveu na Idade da Pedra. O projecto envolve a colaboração com a Comissão de Conservação do Património Nacional da Zâmbia, o Museu Livingstone, o Museu Moto Moto e o Museu Nacional de Lusaka. Os investigadores prevêem que novas descobertas emocionantes surgirão das areias alagadas do local das Cataratas de Kalambo.