Arqueólogos descobrem “orbes dourados” no túnel maia

Arqueólogos que trabalham no antigo centro maia fizeram uma descoberta sem precedentes – duas “orbes douradas” encontradas dentro de um túnel anteriormente escondido. Os orbes, feitos de argila envoltos em uma película dourada, foram encontrados em um túnel lateral sob o Templo da Serpente Emplumada, no México. As paredes do túnel também eram cobertas por uma substância dourada, levando os pesquisadores a acreditar que o espaço servia a um propósito ritual sagrado. Alguns pesquisadores especulam que as paredes foram projetadas para imitar o cosmos e fornecer aos maias um espaço para estudar o céu noturno.

Notavelmente, o calendário maia está fortemente calibrado para os parâmetros orbitais dos planetas do nosso sistema solar, particularmente os planetas internos. Os maias eram particularmente fascinados pela órbita de Marte, como mostra o Códice de Dresden, o mais antigo relato escrito conhecido das Américas. O códice mostra os maias rastreando e descrevendo seu calendário em relação ao movimento de Marte no céu.

Os orbes dourados poderiam ter desempenhado um papel significativo no estudo do Planeta Vermelho pelos maias, ajudando-os na sua compreensão abrangente do céu noturno. Embora o seu propósito exato ainda seja incerto, a descoberta destes orbes fornece mais evidências do avançado conhecimento científico dos maias e da sua compreensão incomparável dos corpos celestes.

Fontes:

– Artigo fonte: [Inserir URL do artigo fonte]

– Definição da civilização maia: [Inserir definição da civilização maia]

– Definição de Teotihuacán: [Inserir definição de Teotihuacán]

– Definição de período sinódico: [Inserir definição de período sinódico]

– Definição do Códice de Dresden: [Inserir definição do Códice de Dresden]