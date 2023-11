O astronauta da Apollo 13 Thomas K. Mattingly falece aos 87 anos, deixando um legado de solução de problemas

Thomas K. “TK” Mattingly, um ilustre astronauta da NASA que desempenhou um papel fundamental na malfadada missão Apollo 13, faleceu aos 87 anos. para a Terra, apesar de ter sido retirado da missão antes do lançamento devido à exposição à rubéola.

Embora incapaz de participar no voo real, a experiência de Mattingly revelou-se inestimável quando uma explosão paralisou a nave espacial no seu caminho para a Lua. Utilizando seu conhecimento e engenhosidade, Mattingly desenvolveu procedimentos do Controle da Missão para conservar energia, garantindo uma reentrada bem-sucedida na atmosfera da Terra. Como resultado, os astronautas James Lovell, Jack Swigert e Fred Haise conseguiram sobreviver à jornada angustiante.

As contribuições excepcionais de Mattingly foram além da missão Apollo 13. Iniciando sua carreira como piloto da Marinha dos EUA, foi escolhido para fazer parte da turma de astronautas de 1966. Mais tarde, serviu como piloto do módulo de comando na missão Apollo 16 e comandou duas missões do ônibus espacial, deixando um impacto duradouro na exploração do espaço. .

Sua história notável foi imortalizada no aclamado filme “Apollo 1995”, de 13, com o ator Gary Sinise interpretando Mattingly. Através da sua dedicação, experiência e capacidade de resolução de problemas, Mattingly desempenhou um papel significativo no avanço da nossa compreensão do espaço e na preparação do caminho para futuras explorações espaciais.

FAQ:

P: Qual foi o papel de Thomas K. Mattingly na missão Apollo 13?

R: Mattingly foi inicialmente designado piloto do módulo de comando para o voo da Apollo 13, mas foi suspenso devido à exposição à rubéola. No entanto, ele desempenhou um papel crucial no controle de solo, elaborando procedimentos para conservar energia, garantindo uma reentrada bem-sucedida para a tripulação.

P: De quais outras missões Thomas K. Mattingly participou?

R: Mattingly serviu como piloto do módulo de comando na missão Apollo 16 e comandou duas missões do ônibus espacial.

P: Como Mattingly foi homenageado na cultura popular?

R: As incríveis contribuições de Mattingly foram retratadas no filme “Apollo 1995”, de 13, com o ator Gary Sinise interpretando seu personagem.