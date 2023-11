O astronauta da NASA Thomas K. Mattingly falece, deixando para trás um legado de solução de problemas

Thomas K. “TK” Mattingly, um respeitado astronauta da NASA, infelizmente morreu aos 87 anos. Mattingly, conhecido por seu raciocínio rápido e habilidades de resolução de problemas, desempenhou um papel vital na malfadada missão Apollo 13, apesar de não poder se juntar à tripulação. A NASA confirmou o falecimento de Mattingly em comunicado divulgado em 31 de outubro.

Embora Mattingly tenha sido inicialmente designado piloto do módulo de comando da Apollo 13, ele foi aterrado apenas 72 horas antes da missão devido à potencial exposição à rubéola. Mal sabia ele que o seu maior desafio e contribuição para a missão ainda estava por vir.

Quando ocorreu uma explosão a bordo da espaçonave, colocando em risco a vida dos astronautas James Lovell, Jack Swigert e Fred Haise, as habilidades de resolução de problemas de Mattingly vieram à tona. Apesar de não ter adoecido, Mattingly rapidamente mudou de direção e ingressou no Controle da Missão, onde desempenhou um papel crucial no desenvolvimento de procedimentos para conservar energia. Esta abordagem inovadora permitiu que a nave espacial danificada reentrasse com segurança na atmosfera da Terra, garantindo em última análise a sobrevivência da tripulação.

Os esforços notáveis ​​de Mattingly durante a missão Apollo 13 conquistaram reconhecimento global, inspirando até mesmo um filme de Hollywood. No filme “Apollo 1995”, de 13, o personagem de Mattingly foi interpretado pelo talentoso Gary Sinise.

Ao longo de sua carreira, Mattingly fez contribuições significativas para a exploração espacial. Antes de seu envolvimento com a Apollo 13, ele serviu como piloto na Marinha dos EUA antes de ser selecionado como parte da renomada classe de astronautas de 1966. Mattingly tornou-se o piloto do módulo de comando da missão Apollo 16 e mais tarde assumiu a função. de comandante de espaçonave em duas missões do ônibus espacial.

Nelson, o administrador da NASA, reconheceu o legado de Mattingly, afirmando: “As contribuições de TK não apenas ampliaram os limites da exploração espacial, mas também abriram caminho para avanços inestimáveis ​​em nossa compreensão do universo”.

A morte de Mattingly marca o fim de uma era na exploração espacial, mas o seu legado como solucionador de problemas e astronauta dedicado continuará a inspirar as gerações futuras.

Perguntas Mais Frequentes (FAQ)

Quem foi Thomas K. Mattingly?

Thomas K. “TK” Mattingly foi um astronauta da NASA que fez contribuições significativas para a exploração espacial. Ele desempenhou um papel crucial na missão Apollo 13, apesar de não poder se juntar à tripulação devido à potencial exposição à rubéola.

Qual foi o papel de Mattingly na missão Apollo 13?

Mattingly serviu como piloto do módulo de comando da Apollo 13, mas foi aterrado antes do lançamento. Quando a nave espacial enfrentou uma explosão, Mattingly utilizou as suas capacidades de resolução de problemas do Controlo da Missão para desenvolver procedimentos de conservação de energia, garantindo a reentrada segura do veículo danificado e a sobrevivência dos astronautas.

Como Mattingly contribuiu para a exploração espacial?

Além de seu envolvimento na missão Apollo 13, Mattingly também serviu como piloto do módulo de comando para a missão Apollo 16. Mais tarde, ele se tornou o comandante da espaçonave em duas missões do ônibus espacial. As contribuições de Mattingly abriram caminho para avanços em nossa compreensão do espaço.

