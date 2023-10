Asteróide recém-descoberto passará de perto pela Terra

Nos últimos anos, tem sido amplamente aceito que o impacto de um asteróide foi a causa mais provável da extinção dos dinossauros. A hipótese de Alvarez, a teoria predominante que explica este evento de extinção, sugere que um asteróide colidiu com a Terra há aproximadamente 65 milhões de anos, levando à erradicação de numerosas espécies de dinossauros. Evidências que apoiam esta teoria incluem a descoberta da cratera de impacto, conhecida como cratera Chicxulub, situada abaixo da Península de Yucatán, no México. De acordo com a hipótese, o impacto do asteróide teria desencadeado enormes maremotos e criado uma cratera de 140 km de largura. Os detritos teriam sido ejetados para o espaço, cobrindo a Terra em um cenário semelhante ao de um inverno nuclear, resultando no desaparecimento dos dinossauros.

Num desenvolvimento recente, o Gabinete de Coordenação de Defesa (PDCO) da NASA, responsável pela monitorização de Objectos Próximos à Terra (NEOs), lançou luz sobre um asteróide que deverá passar hoje de perto pela Terra. Designado como asteroide 2023 UH pelo Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra (CNEOS) da NASA, prevê-se que esta rocha chegue a 2.5 milhões de quilômetros do nosso planeta em 20 de outubro. Atualmente, ela está se aproximando da Terra a uma velocidade de aproximadamente 39,932 quilômetros. por hora, pouco menos que a velocidade de um míssil balístico intercontinental (ICBM).

Pertencente ao grupo Apollo de asteróides próximos à Terra, o asteróide 2023 UH faz parte de uma classe de rochas espaciais que se cruzam com a órbita da Terra e têm semieixos maiores maiores que os da Terra. Esses asteroides receberam o nome do colossal asteroide Apollo de 1862, descoberto pela primeira vez pelo astrônomo alemão Karl Reinmuth na década de 1930.

A NASA também forneceu informações sobre o tamanho do Asteroide 2023 UH, afirmando que ele não chega a ser classificado como um ‘Asteroide Potencialmente Perigoso’ devido ao seu tamanho relativamente pequeno. Medindo entre 52 e 118 pés de largura, este asteróide é comparável em tamanho a uma aeronave.

Além disso, mais dois asteróides, o Asteróide 2023 TK15 e o Asteróide 2020 UR, também deverão passar pela Terra hoje, juntando-se ao Asteróide 2023 UH em sua aproximação.

