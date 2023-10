By

Os cientistas embarcaram numa missão extraordinária para desvendar os antigos segredos escondidos sob a enorme camada de gelo da Antártida. Através de observações por satélite e de radares de penetração no gelo, obtiveram informações valiosas sobre um mundo oculto que existiu há milhões de anos.

Na vasta extensão da região de Wilkes Land, na Antártida Oriental, foi feita uma descoberta notável. Extensas cristas e vales, esculpidos por rios antigos, foram descobertos, oferecendo um vislumbre de uma paisagem pré-glacial. Este terreno notável, que cobre uma área comparável à da Bélgica ou ao estado de Maryland, remonta a pelo menos 14 milhões de anos, sendo anterior ao congelamento da Antártida há 34 milhões de anos.

Stewart Jamieson, professor de glaciologia na Universidade de Durham e co-líder do estudo, descreve esta descoberta como um “instantâneo do passado”. As características da paisagem sugerem um clima muito mais quente durante os tempos antigos, potencialmente semelhante a regiões como a atual Patagônia.

Embora o registo fóssil encontrado perto do local de estudo forneça evidências de pólen de palmeiras antigas, informações específicas sobre a diversidade da vida selvagem que outrora habitou este ambiente ainda são limitadas.

Abaixo do imenso gelo com 2.2 km a 3 km de espessura, encontra-se uma misteriosa massa de terra que permanece menos compreendida do que a superfície de Marte. Os investigadores propõem que perfurar o gelo para extrair amostras de sedimentos pode abrir uma porta para a descoberta de vestígios de flora e fauna antigas, fornecendo mais informações sobre a evolução da Antártida.

Este estudo inovador utilizou observações de satélite de última geração e dados de radar de penetração no gelo recolhidos em sobrevoos, revelando uma paisagem enterrada distinta que difere das descobertas anteriores sob a superfície gelada da Antártica. Ao longo de milhões de anos, esta paisagem sofreu uma transformação moldada por vários processos geológicos, incluindo o fluxo dos rios, a atividade tectónica e a glaciação.

A história da Antártica está interligada com a dissolução do supercontinente Gondwana, que compreendia os atuais continentes como África, Austrália, América do Sul e o subcontinente indiano. Através das placas tectónicas, a Antártida separou-se gradualmente destas massas de terra, tornando-se isolada e originando características geológicas únicas.

Durante uma fase mais quente no passado da Antártica, os rios fluíam através da paisagem recém-exposta, eventualmente alcançando uma costa continental formada à medida que as outras massas de terra se afastavam. À medida que as temperaturas arrefeciam, pequenos glaciares formaram-se nas colinas perto dos rios, contribuindo para o aprofundamento dos vales através da erosão glacial.

Dr. Jamieson explica que à medida que o gelo glacial se expandiu, criando um ambiente frígido entre o gelo e a paisagem, ocorreu a preservação deste terreno antigo. Durante surpreendentes 34 milhões de anos, a paisagem permaneceu congelada no tempo, revelando vislumbres de uma época há muito passada.

